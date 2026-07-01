Le journal de Zlatan. Ibrahimović avait déjà reconnu avant le match des Bleus contre la Suède que l’équipe de France était monstrueuse. L’ancien buteur du PSG a réitéré sa pensée après la victoire des joueurs de DD sur le plateau de FOXSports : « Je n’ai pas encore vu la moindre faiblesse dans cette équipe. Chacun de leurs attaquants peut faire gagner le match. Ils ont fait un très bon match aujourd’hui. On verra jusqu’où la France peut aller, mais ça fait très peur. »

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Olise meilleur que Mbappé et Dembélé ?

En plus d’être dithyrambique sur le collectif des Bleus, l’attaquant, désormais consultant, a également insisté sur la qualité individuelle des attaquants des Bleus et notamment Michael Olise, évidemment : « Olise n’a pas marqué, mais il a cette vision que Dembélé et Mbappé n’ont pas. Il voit des opportunités de jeu qu’ils ne voient pas, même s’ils ont des qualités différentes. » Enfin, le showman a conclu sa plaidoirie en assurant que « sur les cinq meilleurs joueurs du monde, trois sont dans cette attaque », aux côtés de Haaland et Yamal.

Si même le Roi de la jungle le dit.

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