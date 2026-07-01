Les premières réactions de Didier Deschamps et Kylian Mbappé après la victoire des Bleus

Les Bleus sont en huitièmes et ils sont satisfaits ! Non contents d’avoir écrasé la Suède dans le New Jersey, Didier Deschamps et ses joueurs se sont une nouvelle fois imposés avec la manière dans cette Coupe du monde. Pourtant, pas de quoi baigner dans l’euphorie pour les finalistes en titre, conscients de n’avoir franchi qu’une toute petite étape vers les sommets.

Le Paraguay « à prendre au sérieux »

Auteur d’un nouveau doublé, Kylian Mbappé s’est montré satisfait, sans trop en faire pour autant : « Je suis conscient de ce que je joue, d’où je suis et ce que je dois faire. L’équipe est consciente de ce qu’elle doit faire ici, a-t-il lâché. C’était une nouvelle compétition qui allait commencer. Aujourd’hui on a bien joué même si on a eu une entame difficile. On s’est mis dedans, on a eu des occasions qu’on pouvait mettre avant. » « Tous ensemble » pour soutenir Didier Deschamps dans son drame personnel, « une épreuve où malheureusement tout le monde va y passer », Mbappé a affirmé que DD ne « sera jamais tout seul avec nous. »

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À la question de savoir s’il pensait déjà au Paraguay, le Kyks a répondu avec humour, avant de reprendre son sérieux habituel : « Le Paraguay ? Je suis tourné vers la clim et le vestiaire. Ils ont montré que c’est une équipe à prendre au sérieux, ils ont battu l’Allemagne. On va aller là-bas pour gagner. »

Du côté de Didier Deschamps, on tombait peu ou proue dans le même discours, avec « beaucoup de fierté », pour des Bleus « en mission ». « Moi aussi » a même confié le sélectionneur, qui a souligné que jusqu’ici, les 16es avaient été pour la plupart très disputés.

De quoi se montrer satisfait de la marge du soir de son équipe. « On a eu de la marge même si on aurait pu être plus efficaces. Il faut apprécier », a d’ailleurs noté le double D, lui aussi déjà tourné vers le 8e des Bleus : « Dans 4 jours on doit remettre ça. Le Paraguay ? Il y a cet ADN sud-américaine où ça s’accroche. On va prendre le temps. Il y a deux jours pour savourer, après on basculera à nouveau. »

On est prêt à basculer avec vous messieurs.

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