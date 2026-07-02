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Michel Platini valide Michael Olise (et Didier Deschamps)

EM
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Michel Platini valide Michael Olise (et Didier Deschamps)

Michael Jackson ? Non. Michael Jordan ? Non. Michael Olise, oui ! Le numéro 11 de l’équipe de France ne cesse d’impressionner le globe depuis le début de cette Coupe du monde . Meilleur passeur de la compétition avec cinq bonbons distribués à ses coéquipiers, Olise a toutes les qualités « d’un numéro 10 comme avant », selon Michel Platini, interrogé par L’Équipe.

Platini met en avant le système Deschamps

L’ancien numéro 10 des Bleus a tout de même voulu souligner l’importance de Didier Deschamps et de sa tactique dans la réussite de ce quatuor offensif bien décidé à traumatiser le monde : « Il a su s’adapter aux qualités de ses joueurs, il sera le sélectionneur qui aura rejoué avec un numéro 10. »

D’ailleurs, le triple Ballon d’or supplie presque DD de garder les quatre de devant malgré les tentations de passer à un milieu à trois quand l’adversité montera d’un cran. Selon lui, l’équilibre défensif est respecté avec ce 4-2-3-1 : « Quand Dembélé, Olise et Barcola défendent, Didier joue avec dix joueurs défensifs, et je trouve que Mbappé fait les efforts, aussi. »

Tant pis pour les Anglais.

La statistique inattendue sur Michael Olise durant ce Mondial

EM

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