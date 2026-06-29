Une légende du foot se reconnaît en Mbappé

Mbappinho do Bondy. Kylian Mbappé réalise un début de Coupe du monde de haute volée avec quatre pions et deux passes dé pour Dembélé contre la Norvège. Avec ces trois premiers matchs de poule, le natif de Paris (16 buts), tout comme Lionel Messi (19 buts), a dépassé Ronaldo et ses 15 réalisations.

Ronaldo 2.0

Le Brésilien a d’ailleurs réagi à cet accomplissement dans un entretien accordé à L’Équipe : « Ça me fait dire que tous les records sont faits pour être battus, et que le football va de toute façon au-delà des chiffres. Il faut aussi penser à l’héritage qu’on laisse. »

L’ancien buteur du Real Madrid et de Barcelone n’est pas passé par quatre chemins pour parler du capitaine des Bleus et de ses performances : « Son style de jeu me fait penser à moi à mon apogée. Il est l’un des plus grands du football actuel et un héritier naturel des légendes du jeu. »

Il ne lui reste plus qu’à prendre une tondeuse et à se faire la coupe 2002 en hommage.

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