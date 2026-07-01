Les Bleus établissent un nouveau record offensif

En mode rouleau compresseur. Les Bleus ont une nouvelle fois trouvé le chemin des filets à trois reprises face à la Suède (3-0) en seizièmes de finale. Une performance que les joueurs de Didier Deschamps sont désormais habitués à répéter, puisque ça a été le cas lors de tous les matchs depuis le début du Mondial.

Un trio déchaîné

Une force offensive qui permet aux Tricolores de décrocher un nouveau record, à savoir être la première équipe de l’histoire à inscrire au minimum trois buts dans cinq rencontres consécutives de Coupe du monde. Ce record comprend les victoires face à la Suède (3-0), la Norvège (1-4), l’Irak (3-0) et le Sénégal (3-1), mais également la défaite des Bleus en finale lors de la dernière édition face à l’Argentine (3-3, 4-2 T.A.B).

Le trio offensif des Bleus n’arrête d’ailleurs plus de briller. Avec deux nouveaux buts pour Kylian Mbappé, deux passes décisives pour Michael Olise et une pour Ousmane Dembélé, les trois joueurs cumulent désormais 19 G/A depuis le début du Mondial. Si on rajoute à cela le triplé de Kyky en finale de la dernière édition, la statistique est encore plus choquante. L’attaquant du Real a d’ailleurs inscrit face à la Suède son 18e but en CDM, en 18 rencontres disputées.

Injouable, tout simplement.

Happy DD to you