Peut-on être fan de ses coéquipiers ? À en croire Bradley Barcola, la réponse est oui ! Gâté d’une jolie passe décisive par Michael Olise, l’ailier des Bleus s’est fendu d’un deuxième but dans cette Coupe du monde, après sa réalisation contre le Sénégal en ouverture.

Olise, un génie

Interrogé par M6 sur ce nouveau but et sur l’entente entre les offensifs, le Parisien n’a pas manqué de faire part de leur parfaite osmose ballon au pied : « On la ressent aussi sur le terrain, on travaille beaucoup aux entraînements, dans les petites combinaisons qu’on fait, on sait là où les joueurs veulent le ballon, a-t-il témoigné. On arrive à bien se trouver sur le terrain donc ça marche bien pour l’instant donc là c’est très bien. »

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Mais s’il y a bien un joueur qui méritait un peu plus de compliments que d’autres à l’issue de la rencontre, c’est bien Michael Olise, dont l’ami Barcola est littéralement fan : « C’est Michael qui me fait une super passe, je me retrouve seul. Le gardien a dû penser que j’aller ouvrir mon pied mais j’ai préférer fermer et ça a marché donc c’est bien, a-t-il rejoué avant de s’épancher sur les qualités de son coéquipier. Il fait un peu tout sur le terrain. défensivement il est très présent et avec le ballon, il arrive à trouver des super passes, à trouver des décalages et à apporter énormément de danger. C’est un réel plaisir de jouer avec lui. Il a pas encore marquer, il touche le poteau, le gardien la sort de justesse à chaque fois. Chaque ballon qu’il touche c’est dangereux pour l’adversaire donc c’est vraiment top ce qu’il fait. C’est un génie, moi je le vois comme un génie. »

Difficile de vous donner tord Monsieur Barcola.

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