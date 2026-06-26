S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Phase de groupes
  • Groupe I

Sur quelle chaîne regarder le match Norvège – France ?

Sur quelle chaîne regarder le match Norvège &#8211; France ?

Le match du mondial 2026 du Groupe I Norvège – France aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 21:00 (heure française) au Gillette Stadium de Boston (Foxborough). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 15:00 (heure locale, Amérique/New York).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

Éric Perrot et Johannes Bø : « Il y a une belle rivalité entre la France et la Norvège »

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€

32
Revivez Turquie - États-Unis (3-2)
Revivez Turquie - États-Unis (3-2)

Revivez Turquie - États-Unis (3-2)

Revivez Turquie - États-Unis (3-2)
00
Revivez Paraguay-Australie (0-0)
Revivez Paraguay-Australie (0-0)

Revivez Paraguay-Australie (0-0)

Revivez Paraguay-Australie (0-0)
11
Revivez Japon - Suède (1-1)
Revivez Japon - Suède (1-1)

Revivez Japon - Suède (1-1)

Revivez Japon - Suède (1-1)
13
Revivez Tunisie - Pays-Bas (1-3)
Revivez Tunisie - Pays-Bas (1-3)

Revivez Tunisie - Pays-Bas (1-3)

Revivez Tunisie - Pays-Bas (1-3)
21
Revivez Équateur - Allemagne (2-1)
Revivez Équateur - Allemagne (2-1)

Revivez Équateur - Allemagne (2-1)

Revivez Équateur - Allemagne (2-1)
02
Revivez Curaçao - Côte d'Ivoire (0-2)
Revivez Curaçao - Côte d'Ivoire (0-2)

Revivez Curaçao - Côte d'Ivoire (0-2)

Revivez Curaçao - Côte d'Ivoire (0-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.