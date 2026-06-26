Sur quelle chaîne regarder le match Norvège – France ?

Le match du mondial 2026 du Groupe I Norvège – France aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 21:00 (heure française) au Gillette Stadium de Boston (Foxborough). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 15:00 (heure locale, Amérique/New York).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

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