- Mondial 2026
- Phase de groupes
- Groupe I
Sur quelle chaîne regarder le match Norvège – France ?
Le match du mondial 2026 du Groupe I Norvège – France aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 21:00 (heure française) au Gillette Stadium de Boston (Foxborough). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.
Sur place, le coup d’envoi sera donné à 15:00 (heure locale, Amérique/New York).
Ce match est diffusé en clair et gratuitement.Éric Perrot et Johannes Bø : « Il y a une belle rivalité entre la France et la Norvège »