Zozulya, un Roman politique

Visé par les chants de supporters de son ancien club, le Rayo Vallecano, qui l'ont qualifié de « nazi » ce dimanche lors d'une rencontre de D2 espagnole, l'international ukrainien Roman Zozulya, qui soutient les milices paramilitaires qui combattent l’annexion russe dans le Donbass, doit composer avec une polémique politico-sportive complexe. Un contexte délicat, pimenté ce lundi par Kiev et le chef d'état Volodymyr Zelensky, qui a profité de l'affaire pour soutenir son concitoyen.

Tambouille politique

L'ombre de Kolomoïsky

Par Adrien Candau

Les années passent mais Vallecas, le quartier de Madrid où évolue le Rayo Vallecano, n'oublie pas Roman Zozulya. Fin janvier 2017, l'international ukrainien (33 sélections), propriété du Bétis, rejoignait le Rayo en prêt. Sauf que rien ne se passait comme prévu. Dès février, Zozulya devait prendre ses cliques et ses claques pour retourner à Séville, avant de signer avec Albacete en septembre de la même année. Le problème ? Le joueur soutient ouvertement les milices qui combattent les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, dont certaines seraient proches d'une ultra droite identitaire et nationaliste. Rien de bien compatible avec de nombreux fans du Rayo, dont la politisation penche notoirement à gauche du spectre politique.Alors forcément, quand, deux ans plus tard, Zozulya, qui a depuis signé à Albacete, affronte ce dimanche le Rayo Vallecano dans la banlieue de Madrid, les retrouvailles sont explosives : qualifié de nazi par de nombreux fans, conspué en tribunes, l'attaquant fait l'objet d'attaques qui conduisent les joueurs d'Albacete à refuser de continuer la rencontre et l'arbitre à suspendre le match. Fin de l'histoire ? Non. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, élu en avril dernier, ne s'est pas privé d'ajouter son grain de sel à ce décor : «» , écrivait ce dernier sur Facebook en ajoutant que Zozulya était «» .Le chef d'état ukrainien n'était pas le seul à soutenir publiquement Zozulya. La porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Kateryna Zelenko, a appelé dans un communiqué les autorités espagnoles à «» à ces «» et «» , quand l'ambassade ukrainienne en Espagne a dénoncé sur Facebook une «» Des déclarations qu'il faut remettre dans le contexte politique du moment. Volodymyr Zelensky a en effet rencontré Vladimir Poutine le 9 décembre pour tenter de faire bouger les lignes du conflit qui sévit depuis cinq ans dans l’est ukrainien, où les séparatistes soutenus par la Russie s’opposent aux militaires et milices de Kiev. Un sommet qui n'a pas donné grand chose, alors que Zelensky a lui-même admis que la situation ukrainienne restait enlisée : «» .À défaut de trouver un accord avec la Russie, Zelensky a donc au moins pu appuyer Roman Zozulya, qui n'a jamais caché avoir fait des dons à l'armée ukrainienne qui combattent les rebelles pro russes. Il avait également publié sur Twitter en 2015 une photo avec une écharpe à l'effigie de Stepan Bandera. Ce leader nationaliste ukrainien des années 1930 et 1940 est une figure controversée, puisque son organisation avait combattu l'Allemagne nazie, mais aussi collaboré avec elle. Certaines milices para-militaires combattant l'annexion russe dans le Donbass sont de fait ouvertement ultra nationalistes et certains de leurs combattants sont soupçonnés d'avoir des liens avec la mouvance néo nazie. Le symbole du Régiment Azov, le plus célèbre des groupes armés combattant les rebelles pro-Moscou, rappelle d'ailleurs la, un symbole notoirement utilisé par certaines divisions SS. Inquiétant, mais peut être encore un peu léger, cependant, pour cataloguer Zozulya comme «» comme l'ont fait des fans du Rayo dimanche dernier. Le joueur, lui, avait déjà par le passé expliqué vouloir simplement afficher son patriotisme, en niant dans le même temps tout rapprochement ou lien avec l’extrême droite.La récupération du cas de Zozulya par la classe politique permet cependant à l'appareil d'état ukrainien de réaffirmer de manière détournée sa volonté de tenir tête à Moscou. Si Zelensky n'a manifestement pas plié le genou face à Vladimir Poutine le 9 décembre dernier, il n'en reste pas moins confronté à un casse-tête diplomatique insoluble. Alors que le président ukrainien doit préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, il doit aussi jongler avec le jeu politique de son bienfaiteur et soutien principal, l'oligarque Ihor Kolomoïsky. Ce dernier avait notamment diffusé sur sa chaîne de télévision 1+1, la série qui a fait de Zelensky une figure iconique en Ukraine, Zelensky étant lui-même parfois qualifié officieusement de «» . Kolomoïsky a aussi dépensé des millions de dollars pour envoyer et équiper des combattants pour aider à stopper l'avancée russe sur le territoire ukrainien, depuis 2014.Il affiche néanmoins depuis quelques temps des positions beaucoup plus modérées à l'encontre de Moscou, avec qui il semble désormais prôner la réconciliation : «(avec la Russie).» Un revirement que certains interprètent comme un geste de défiance envers Zelensky. Kolomoïsky, soupçonné d'avoir détourné 5,5 milliards de dollars de sa banque privée, Privatbank, nationalisée en 2016, tente depuis de récupérer la firme des mains de l'état, un processus où il attendrait plus de conciliation de la part de pouvoir en place et donc, de Zelensky. Voilà qui constitue la dernière pièce d'un puzzle géopolitique alambiqué, où la mésaventure de Zozulya, bien que loin, très loin de la Russie, ne pouvait évidemment pas être ignorée par Kiev. En attendant, le joueur, lui, a reçu le soutien de l'association des footballeurs espagnols et pourrait, qui sait, débuter lors du match qui opposera Albacete à Elche, le 21 décembre prochain.