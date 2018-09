Zlatan aide le LA Galaxy à stopper sa mauvaise série

1

CG

Et voilà le 501pion de Zlatan Ibrahimović !Une semaine après avoir marqué un but d'anthologie, le 500de sa carrière, le Suédois a remis ça avec le Los Angeles Galaxy dans la nuit de dimanche à lundi. Beaucoup moins spectaculaire, mais tout aussi efficace, Ibrahimović a sereinement transformé un penalty pour ouvrir le score contre Seattle, avant de délivrer une passe décisive à Ola Kamara sur le but du break. Finalement, Los Galácticos se sont largement imposés 3 à 0 à domicile. Le premier succès depuis le 30 juillet et la fin d'une série de sept matchs d'affilée sans gagner.Suffisant pour se relancer dans la course aux play-offs à quatre journées de la fin. L'équipe d'Ibra pointe actuellement à la 7place (41 points) avec trois longueurs de retard (et un match en plus) sur Seattle, son adversaire du soir. «, a réagi Ibrahimović comme le rapporte. »Toujours aussi compétiteur, le Z.