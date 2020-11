Ziyech et le Maroc domptent la Centrafrique

TB

Délocalisé au Cameroun en raison de l’impraticabilité du stade Barthélémy Boganda de Bangui, ce Centrafrique-Maroc ne marquera a priori pas les livres d'histoire, quand bien même un homme, Hakim Ziyech, l'a marqué de sa griffe. Second round en cinq jours et second succès pour le Maroc face à la Centrafrique. Sans forcer, lesconfortent leur fauteuil de leader du groupe E des éliminatoires à la CAN. Si tout reste possible après cette 4journée, les, actuellement derniers, n’auront pas d’autre choix que de l’emporter face au Burundi et la Mauritanie en mars.Privés de leur capitaine Geoffrey Kondogbia, les hommes du sélectionneur ivoirien François Zahoui sont longtemps les seuls à se montrer dangereux. Donald Benamna doit d’ailleurs encore s’en vouloir d’avoir envoyé sa frappe au dessus de la cage marocaine (18). Car quand en face il y a un certain Hakim Ziyech, déjà auteur d’un doublé vendredi, le danger est permanent. Et ça n’a pas loupé sur ce coup franc, en apparence anodine, tiré par le Marocain. L’incroyable patte gauche du milieu de terrain de Chelsea redonne le sourire aux, qui n’avaient jusqu’alors pas fait grand chose d’autre que de jouer à la baballe.Sans même lever le petit doigt, les joueurs de Vahid Halilhodzic gèrent le second acte dont les vingt premières minutes sont tout aussi lentes. En tentant bien que mal de pousser, lesdonnent tout de même deux sueurs froides à Bounou, mais la finition pêche à nouveau (67, 72). Et Hakim Ziyech, encore lui, offre l'opportunité à son camarade En-Nesyri d'enfoncer le clouLa vie est injuste : le football semble plus facile pour les gens dont le nom de famille commence par un Z.