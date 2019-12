Zirkzee sauve le Bayern, Leipzig champion d'automne

Rapidement mené par Augsbourg, le RB Leipzig a su inverser la tendance en deuxième mi-temps pour s'imposer face à Wolfsbourg (3-1) et s'assurer la première place du classement cet hiver. Face à Wolfsbourg, le Bayern s'est fait peur, mais un but tardif du joker Zirkzee est venu débloquer la situation du Rekordmeister, qui l'emporte face à Wolfsbourg (2-0) et termine l'année sur le podium. Un podium que n'a pas réussi à rejoindre Schalke, accroché à domicile par Fribourg (2-2). En fond de tableau, Cologne est sorti de la zone rouge et cède sa place de barragiste à Brême, défait par les Rhénans (1-0).

En 2009, c’était un match pour le titre. Dix ans plus tard, la donne a changé, mais le Bayern a longtemps lutté face à de solides loups pour finalement s’imposer sur le gong. Après avoir peiné à concrétiser leurs 70% de possession et leurs cinq frappes cadrés, les hommes de Hansi Flick rentrent au vestiaire handicapés par la blessure à la cuisse de Xavi Martinez, remplacé en fin de première période par Boateng. Même limonade dans le second acte : les Bavarois attaquent, Wolfsbourg résiste et rate même le hold-up par l’intermédiaire d’Arnold, à qui il ne manque que quelques centimètres pour pousser au fond des filets un ballon de Paulo Otavio. C’est le moment choisi par Flick pour abattre son dernier atout : Joshua Zirkzee. Alors qu’il ne lui a fallu que deux minutes pour marquer contre Fribourg, la pépite néerlandaise s’en accorde une deux plus après avoir remplacé Coutinho et trompe Casteels en reprenant un centre en retrait de Müller. Visiblement bien inspiré par cette ouverture du score, Gnabry fait le break dans la foulée et de volée, concluant parfaitement une remise de la tête de Lewandowski. De quoi revenir provisoirement à un point de Gladbach et de confirmer qu’un potentiel huitième titre d’affilée est encore à l’ordre du jour.À égalité de points avant la rencontre, Cologne et Brême devaient absolument s’imposer pour s’extirper de la place de barragiste. À l’image de leurs trois défaites consécutives, lors desquels ils ont encaissé douze buts pour n’en inscrire qu’un seul, les hommes de Florian Kohfeldt sont en méforme et ce déplacement sur les bords du Rhin s’avère particulièrement laborieux puisque le Werder ne parvient pas à tirer une seul fois au but lors de la première période. En face, Córdoba confirme la timide remontée duau classement par une reprise du gauche au second poteau, imparable pour Pavlenka. Quatrième but de la saison pour le Colombien et c’est suffisant pour les Rhénans qui échangent leur place au classement avec le Werder et passeront l’hiver hors de la zone rouge à la suite de cette troisième victoire de rang.Alors que Fribourg est assuré de passer l’hiver au chaud dans le ventre mou, Schalke luttait à distance avec le Bayern pour la troisième marche du podium. Peu avant la demi-heure de jeu, lesprennent l’ascendant grâce à Serdar qui vient se jeter dans les pieds de Flekken pour reprendre un centre Raman. Mais à l’image d’un Jonathan Schmid particulièrement dangereux depuis son retour de blessure, Fribourg a encore de la ressource. Nils Petersen égalise sur penalty au retour des vestiaires et en profite pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de son club, à égalité avec un certain Joachim Löw (83 réalisations chacun). Et s’il a eu besoin de la vidéo pour se voir accorder son penalty, ce n’est pas le cas de Vincenzo Grifo. Déjà buteur face au Bayern, l’Italien rend justice à Kwon, victime d’une semelle de Miranda en transformant un second penalty qui permet à Fribourg de prendre l’avantage et de se retrouver provisoirement cinquième. Hélas, la joie n’est que de courte durée puisque Kutucu, dans le rôle du joker de luxe, égalise à dix minutes du terme d’une superbe reprise de volée à l’entrée de la surface. Suffisant pour terminer l’année avec un point dans la musette, mais trop juste pour aller chercher le Bayern sur le podium. Mais avec une cinquième place et seulement deux points de retard sur le, le combat est loin d’être terminé pour Schalke.Avec respectivement sept et six match consécutifs sans défaite, Leipzig et Augsbourg se rencontrent avec le statut des deux équipes les plus invincibles de Bundesliga. En course pour le titre de champions d’automne, les Lipsiens attaquent d’entrée de jeu, mais le but de Werner est refusé pour une faute de main d’Adams au départ de l’action. Avec trois victoires lors de ses trois derniers matchs, les Bavarois ont le vent en poupe et Niederlechner le prouve en trompant Gulácsi d’une reprise à bout portant qui rentre avec l’aide de l’équerre. Mené à la pause, Leipzig domine les débats et parvient à trouver la faille dans le second acte. D’abord par Laimer, puis par une tête de Schick, bien trouvé par Nkunku et enfin par Poulsen qui met fin aux débats en toute fin de rencontre en concluant parfaitement un centre de Werner. Victoire logique des Saxons qui, avec une différence de buts largement favorable, n’ont même pas besoin d’espérer espérer un revers de Gladbach face au Hertha pour être sacrés champions d’automne.