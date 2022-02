Zimbabwe : l'ancien international Charles Yohane tué par balle alors qu’il conduisait un taxi

AEC

Sinistre fin.L'ancien international zimbabwéen Charles Yohane a été abattu samedi dernier à l’âge de 48 ans alors qu'il conduisait un taxi dans le quartier de Soweto en Afrique du Sud. Disparu depuis, son corps a été identifié par sa famille et ses amis ce mardi. C'est une blessure par balle à la tête qui a causé sa mort. Selon les membres de sa famille, l'ancien milieu de terrain s'était rendu à un match et a rencontré ses assassins sur le chemin du retour.Yohane a porté à 23 reprises la tunique du Zimbabwe et participé à deux CAN, en 2004 et en 2006, avec les. Il a passé en tout neuf saisons avec le géant sud-africain de Bidvest Wits, dont il était devenu le joueur le plus capé, avec 268 apparitions entre 1997 et 2006. Charles Yohane a ensuite travaillé comme entraîneur pour le club de Johannesburg, avant de se retrouver au chômage lors du dépôt de bilan en 2020.Il avait récemment accepté un emploi dans la société de VTC Bolt, qu’il occupait en parallèle de son activité au sein d’une académie privée de Soweto.