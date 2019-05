Zidane ne voudrait plus de Bale et de Modric au Real

DDG

Ménage d'été.Alors que Gareth Bale et son agent répétaient à cor et à cri que le Gallois se sentait bien à Madrid et qu'il serait là la saison prochaine, Marca croit savoir que Zinédine Zidane ne voit pas les choses de la même manière. L'entraîneur français du Real aurait carrément convoqué l'ailier droit à un entretien pour lui signifier qu'il ne comptait pas sur lui la saison prochaine. Même sort réservé à Dani Ceballos et Marcos Llorente Et selon, un autre gros nom du vestiaire madrilène serait sur la sellette : le Ballon d'Or Luka Modrić, ni plus ni moins. La saison du vice-champion du monde croate n'aurait pas convaincu Zizou, qui aimerait en plus faire de la place à Christian Eriksen Le plan de Florentino Pérez à 500 millions d'euros prévoyait-il vraiment de claquer la porte aux poids lourds du Real ?