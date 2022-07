Zeki Çelik prend le chemin qui mène à l'AS Roma

51

HMO

Zeki(tte) la France.L’histoire d’amour entre Zeki Çelik et le LOSC touche à sa fin. Arrivé en 2018 chez les Dogues comme un parfait inconnu en provenance d'Istanbulspor et repéré par un certain Luis Campos, l’international turc s’est rapidement affirmé comme un titulaire en puissance et un acteur majeur du titre de 2021, et compte 144 matchs avec Lille. C’est désormais à l’AS Roma que le latéral va multiplier les allers-retours sur son côté droit.Le nouvel homme de José Mourinho s’est engagé pour les quatre prochaines saisons, alors que les Dogues sont dédommagés d'un chèque de 7 millions d'euros. Les Lillois avaient déjà anticipé son départ, puisque son remplaçant, Akim Zedadka, est arrivé libre de tout contrat.Une perte pour la Ligue des talents.