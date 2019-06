Zapata libère la Colombie

Ce Colombie-Qatar était parti pour être un bon 0-0. Le temps défilait et les Cafeteros ne parvenaient pas à faire craquer la défense du Qatar, mais l'homme providentiel Duván Zapata s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer un coup de casque. Score final : 1-0. Et c'est mérité.

1

Cette fois, les Qataris courent après le ballon

Les jokers Falcao et Diaz rentrent, mais c'est Zapata qui marque

Colombie (4-3-3) : Ospina - Medina, Sánchez, Mina, Tesillo - Cuadrado, Barrios, Uribe - James, Zapata, Martínez. Sélectionneur : Carlos Queiroz.



Qatar (4-4-2) : Al Sheeb - Ró-Ró, Hisham, Salman, Hassan - Madibo, Hatem, Khoukhi - Al Haydos, Ali, Afif. Sélectionneur : Félix Sánchez.

Par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est signé d'un Z comme Zapata. Duván Zapata, 28 ans, déjà buteur lors de la première journée de la Copa América, surfe sur la vague d'une saison de cochon avec l'Atalanta (23 pions en Serie A) pour endosser le costume du buteur de la Colombie. Longtemps, face à une défense à cinq du Qatar, les hommes de Carlos Queiroz ont fait le forcing sans succès. Les Qataris serraient les dents, pensaient pouvoir tenir le point du match nul, mais sur un amour d'exter' de James Rodríguez, à la 86, le mètre 89 du natif de Cali s'est élevé dans la surface adverse pour déposer un coup de tête placé au second poteau et tromper le gardien. Victoire 1-0 de la Colombie qui verra les quarts de finale.Lors de son baptême en Copa América, le Qatar s’était fait perforer par le Paraguay à chaque début de période. Face à une Colombie tombeuse de l’Argentine lors de la première journée, il n’a pas fallu attendre plus de six minutes pour voir trembler à nouveau les filets de Saad Al Sheeb sur corner. Ouf, Roger Martínez est signalé hors jeu. Zapata et Martínez, justement, les deux buteurs face à l’Argentine en sortie de banc, ont gagné leurs galons de titulaire à la place de Falcao et Muriel (qui est forfait pour le reste de la compétition). L’entraîneur espagnol Félix Sánchez Bas reconduit pour sa part le même XI que lors de l’entrée en matière encourageante des Qataris. Mais, cette fois, les champions d’Asie courent après le ballon.Certes, l’avantage physique des Colombiens leur permet d’amener le danger sur la cage adverse à chaque coup de pied arrêté, mais l’équipe de Carlos Queiroz ne balance pas pour autant de longs ballons dans la surface. Au contraire, les dédoublements de passes s’enchaînent, manque la précision dans la touche finale : James n’appuie pas assez son coup de tête sur un centre idoine de Martínez (13), Medina (40) frappe à côté. Sans oublier une parade du portier pour repousser une frappe lourde de Cuadrado (17). La domination colombienne est franche, mais pas incontestable.Fidèle à ses habitudes, le Qatar tremble au retour des vestiaires. À la 49, Roger Martínez allume une frappe contrée par Abdulaziz Hatem. De la main ? C’est ce que pense l’arbitre qui accorde un penalty avant de l’annuler en revoyant les images au bord du terrain. Difficile de ne pas trouver ridicule ces longues minutes où l’arbitre fait d’abord appel à la VAR, donne un carton jaune au défenseur, revient ensuite pour annuler le but... et le carton.Lespoussent, poussent de plus en plus fort à mesure que leurs adversaires se fatiguent physiquement à combler les espaces. La solution viendra-t-elle du Tigre Falcao ou de Diaz, arrivés en renfort en seconde période ? Non ! C'est Duván Zapata qui délivre les siens et ratera même une énorme balle de doublé en un contre un au bout du temps additionnel. Anecdotique, on retiendra son but décisif de la tête qui qualifie la Colombie. Et le Qatar, lui, a encore toutes ses chances avant d'affronter l'Argentine.