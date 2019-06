Zapata et Martínez, le nouveau visage de la Colombie

La Colombie attendait des buts de Radamel Falcao et Luis Muriel, mais un autre duo d’attaquants se dégage au cours de cette Copa América : Duván Zapata et Roger Martínez. Focus sur deux types en forme, qui n’étaient même pas du voyage en Russie l’été dernier, mais qui sont prêts à foudroyer le Chili en quarts de finale de Copa América.

En janvier dernier, la Colombie n’avait pas d’entraîneur. Les semaines, puis les mois s’écoulaient depuis le départ de José Pékerman acté après la Coupe du monde en Russie. Finalement, Carlos Queiroz est arrivé le 7 février 2019. Était-il l’homme de la situation ? Allait-il avoir le temps de former une sélection compétitive à la Copa América ? Cinq mois plus tard, la réponse est un grand oui. Trois matchs, trois victoires, cinq buts marqués, zéro encaissé : la Colombie est sortie de sa poule par la grande porte. Mieux, avec un turnover complet lors du troisième match, lesont largement dominé le Paraguay. La preuve que le sélectionneur portugais Carlos Queiroz a plusieurs flèches à son arc. À commencer par l’attaque.Retour le samedi 15 juin, à l’Arena Fonte Nova de Salvador. Argentine-Colombie, premier match du groupe B. Ça commence mal pour les Colombiens, Luis Muriel doit céder sa place sur blessure dès la 14minute de jeu. Touché au ligament du genou gauche, l’attaquant sera forfait pour le reste de la compétition. Mais ce jour-là, face à l’, c’est son remplaçant Roger Martínez qui marque le premier but colombien. Martínez est imité ensuite par un autre homme entré en cours de jeu : Duván Zapata. Victoire finale 2-0 de la Colombie grâce à desde ses deux attaquants sortis du banc.Preuve que leur prestation a tapé dans l’œil de Queiroz, Zapata (28 ans) et Martínez (25 ans) sont titularisés au match suivant à la place de Muriel, blessé, et Falcao, qui entrera en seconde période. Et là encore, face à une défense qatarie qui croyait tenir le match nul, Zapata libère la Colombie à la 86. Zapata et Martínez, deux joueurs qui ont en commun d’avoir été laissé à quai pour la Coupe du monde en Russie, deux buteurs arrivés au Brésil comme doublure et qui ont gagné leurs galons de titulaire lors de cette Copa América.L’un et l’autre ont un style puissant qui déménage, mais leur parcours ne suit pas la même trajectoire. Vainqueur de la Liga Mex l’hiver dernier avec Club América, Martínez n’a pas vraiment laissé une trace impérissable de son passage à Villarreal en 2017-2018 (1 but en 8 matchs de Liga). Pas plus que ses prestations lors de la Copa América Centenario avec la Colombie. D’ailleurs, entre octobre 2016 et juin 2019, il avait disparu de la sélection. Aujourd’hui, son apparition dans le XI titulaire est une surprise, contrairement à celle de Zapata.L’hiver dernier, le «» (le « Puma » ), comme on l’appelle en Italie où il évolue depuis 2013, était inarrêtable. Durant cette période, l’attaquant de l’Atalanta a planté 14 de ses 23 buts – dont un enchaînement impressionnant face à la Juve qui a laissé Leonardo Bonucci à terre. En profitant des caviars distribués par Papu Gómez et surtout Josip Iličić, Zapata a été l’artisan de la qualification directe despour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions. Son éclosion en équipe nationale cet été suit logiquement la saison la plus prolifique de sa carrière. Quitte à faire de l’ombre à son capitaine Radamel Falcao.Alors, qui jouera la suite du tournoi parmi Zapata, Falcao ou Martínez ? L’un peut devenir le joker des deux autres en entrant en cours de jeu. Carlos Queiroz a des problèmes de riches, et il aime ça. «, se réjouissait-il après avoir fait tourner son effectif contre le Paraguay.(...)