Zambo Anguissa meilleur dribbleur de Premier League depuis le début de saison

Most chances created: Mohamed SalahMost dribbles completed: André-Frank Zambo AnguissaPlayers that are always looking to make things happen pic.twitter.com/7ryErmneWI — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 12, 2020

TD

Les hommes mentent, pas les chiffres.Quand on cherche le meilleur dribbleur de Premier League, on pense à Saint-Maximin ou Adama Traoré et on se rappelle que Benrahma a rejoint West Ham et devrait s'affirmer comme l'un des patrons dans ce domaine cette saison. Mais surprise, depuis le début de saison, c'est André-Frank Zambo Anguissa qui a réussi le plus grand nombre de dribbles en Premier League, comme l'indique BT Sport. En compilant 28 dribbles réussis sur les huit premières journées, le joueur de Fulham devance les habituels lauréats de la discipline : Saint-Maximin (26), Mané (21) et Grealish (20). Malgré un faible temps de jeu, Traoré compte déjà 24 dribbles réussis et pourrait rapidement dépasser l'ancien Marseillais en enchaînant les titularisations.Anguissa sous roche.