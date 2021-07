Zambie : Une qualification historique sur fond de polémique

Qualifiée pour les premiers Jeux olympique de son histoire, l’équipe féminine de Zambie a dû faire face à des accusations d’hyperandrogénie de la part du sélectionneur du Cameroun, son adversaire lors de la finale du tournoi de qualifications de la zone d'Afrique. Faute de preuve, la FIFA n’a pas ouvert d’enquête et les Zambiennes font la sourde oreille.

La Zambie a refusé une vérification corporelle

La Fédération zambienne ne s’occupe des féminines qu’ « en cas de succès »

Le 10 mars 2020 est une date à marquer d’une pierre blanche pour l’équipe féminine de la Zambie. Victorieuses 2-1 du Cameroun lors du match retour du cinquième tour de la phase qualificative pour les Jeux olympiques, les(104nation à la FIFA) se sont qualifiées pour les premiers JO de leur histoire, grâce à la règle du but à l’extérieur. Si cette qualification est historique pour le pays qui n’avait que deux participations à la CAN à son actif (quart de finale en 1995, phase de poules en 2018), la fête a été gâchée par Alain Djeumfa. Après la victoire de son équipe au match aller, le sélectionneur du Cameroun, classé 52au classement FIFA, est sorti de ses gonds en accusant les Zambiennes d’avoirdans leurs rangs, en citantUne accusation portée par la Fédération Camerounaise de football, puis relayée par Alain Djeumfa devant la presse. Une grave accusation faite sans preuve dans une vidéo publiée par la Fédération Camerounaise sur Facebook, qui rend hilare les journalistes présents et qui ne choque pas au pays.Le Cameroun avait déjà fait part de ses doutes avant la manche aller etdes deux joueuses en question, indiquait le site Cameroon-info en citant une sourceà la Fédération camerounaise (Fecafoot). Toujours selon le média camerounais,Dans ce contexte, le Fecafoot aurait déposé une réserve auprès de la Confédération africaine de football (CAF), avant de demander à la FIFA d’ouvrir une enquête. Sans succès.Malgré ce remue-ménage, la Zambie n’a jamais fait de commentaire sur l’affaire. Les médias locaux ont rappelé que les joueuses sont reconnues pour leur talent. Un talent démontré tout au long de la campagne qualificative, où lesont d’abord bénéficié des forfaits de l’Angola et le Zimbabwe pour atteindre le troisième tour des qualifications continentales, le meilleur résultat de la sélection après deux échecs au deuxième tour en 2012 et 2016. Le parcours s’est poursuivi par des succès face au Botswana (2-0, 1-0) et contre le Kenya (2-2, 1-0), avant, donc, cette qualification face au Cameroun, huitième de finaliste du dernier Mondial en France.Menées par Bruce Mwape, les 18 joueuses ne viennent pas au Japon pour faire de la dentelle.a prévenu le sélectionneur zambien. Malgré son inexpérience au niveau international (les 11 autres équipes ont participé à la Coupe du monde 2019), la Zambie veut s’appuyer sur sa jeunesse pour faire douter ses adversaires en poules (Pays-Bas, Chine, Brésil). Malgré l’absence de la vétéran Rachel Nachula (35 ans), la sélection pourra compter sur les jambes de feu de Barbra Banda, considérée comme l’une des meilleures joueuses de l’histoire zambienne à seulement 21 ans (28 pions en 36 sélections), ainsi que sur Rachael Kundananji, la serial buteuse du BIIK Kazygurt.Dans leur bulle depuis le mois d’avril, les Zambiennes restent focalisées sur le terrain pour briller et pour envoyer un signe fort au football féminin et à leur Fédération., a expliqué Banda sur le site officiel des JO Alors que de nombreux obstacles se trouvent sur leur chemin, les Zambiennes n'ont qu'un seul objectif : faire taire les critiques sur le terrain.