Zakaria-Neymar, l'histoire continue

Ce week-end, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de Nîmes pour la 4journée de Ligue 1. Les Parisiens sont repartis avec les points (2-4) et un carton rouge dans la valise de Kylian Mbappé. Mais le fait de match le plus doux s’est déroulé après le coup de sifflet final.Profitant de la joie des Parisiens, Zakaria, 8 ans, a échappé au marquage des stadiers en bord de terrain pour se jeter dans les bras de son idole, Neymar . Touché, le Brésilien n’a pu s’empêcher de le prendre longuement dans ses bras avant d’enlever son maillot pour lui donner et de le ramener à ses parents.En rentrant, le garçon de 8 ans, qui habite Beaucaire, à 25 km du stade des Costières, a alors créé un compte Instagram afin d’y poster une vidéo pour remercier Ney. Toujours avec beaucoup d’amour et des étoiles plein les yeux : «(...)Zakaria s'est également confié au: «: "C'est maintenant ou jamais." Alors, j'y suis allé ! Il m'a demandé si ça allait, mais je n'ai pas pu répondre, j'étais trop content. Je ne l'ai même pas remercié pour son geste » , raconte le petit admirateur. Neymar n'a pas non plus salué le geste de Zakaria, qui a pourtant réussi une feinte du corps remarquable pour échapper à la vigilance des stadiers.