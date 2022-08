Aboukhlal, dans le zig et le zak

Recruté par le Téfécé cet été pour renforcer son secteur offensif, le polyvalent Zakaria Aboukhlal s'est déjà montré à son avantage sur les bords de la Garonne. Né aux Pays-Bas d'une mère marocaine ancienne championne d'athlétisme et d'un père libyen, le jeune homme de 22 ans passé notamment par le PSV puis l'AZ Alkmaar a bien l'intention de s'imposer en Ligue 1. Avec en ligne de mire la Coupe du monde, qu'il entend bien disputer avec les Lions de l'Atlas, vers lesquels s'est tourné son cœur.

Du haut de ses 22 ans, Zakaria Aboukhlal est déjà un garçon d'une grande maturité, acquise au fil d'un parcours des plus singuliers. Né à Rotterdam d'une mère marocaine et d'un père libyen, le jeune homme a grandi entre trois cultures., poursuit-il.Cet été, c'est ainsi un joueur concerné par le monde qui l'entoure et animé par sa foi qui a débarqué sur les bords de la Garonne. Formé à Willem II puis au sein de l'une des plus grandes institutions footballistiques hollandaises, le PSV Eindhoven, Zakaria Aboukhlal se lance dans sa première expérience loin du pays où il a grandi. Avec une conviction : le timing était le bon pour passer un nouveau cap après trois saisons à défendre les couleurs de l'AZ Alkmaar., assure celui qui avait refusé de rejoindre l'Angleterre, quand Everton et Tottenham lui faisaient les yeux doux alors qu'il n'avait que quinze ans.Réticent à traverser la Manche dès l'adolescence, Zakaria Aboukhlal n'en est pas moins un joueur ambitieux., rigole Peter Uneken, qui connaissait déjà l'énergumène pour son passage avec les U17Et plutôt rapidement, tant qu'à faire.Depuis le début de saison, c'est désormais avec les Violets que le bonhomme s'est mis à briller. Entré en jeu face à Nice, il a ensuite vu la blessure de Nathan N'Goumou lui ouvrir les portes du XI de départ de Philippe Montanier. Avant d'en profiter pour se montrer décisif dès sa première titularisation à Troyes, en bon jeune homme pressé. Alignée successivement sur les ailes droite ou gauche, la nouvelle recrue toulousaine est à l'aise dans de nombreuses positions., replace Uneken.Le nouveau venu a déjà eu l'opportunité de découvrir la Ville rose. Et ne sera pas trop dépaysé sur le pré, au vu de l'importante colonie de joueurs néerlandophones chez le champion de Ligue 2 (Van den Boomen, Spierings, Dallinga et Dejaegere, NDLR)., apprécie-t-il.Un contexte propice pour le voir pleinement exploser ?, se marre Uneken.Des aptitudes que ce grand fan d'Ibrahim Afellay, lui aussi passé par le PSV, a pu développer dès son plus jeune âge. Dans les rues de Casablanca – où il a vécu de ses trois à ses six ans – d'abord, puis en club, après son retour aux Pays-Bas. Et notamment sous les couleurs du GVV Raptim, club fondé par son paternel., se souvient-il.Dès ses neuf ans, le jeune homme intègre l'académie de Willem II, où évolue également un certain Frenkie de Jong. La machine est alors lancée. Première recrue de l'été à Toulouse, Aboukhlal ne s'en est pas caché : son objectif en rejoignant la Ligue 1 est également de se donner toutes les chances de disputer la Coupe du monde avec le Maroc, cet hiver. Une sélection avec laquelle il a fait des débuts fracassants en novembre 2020, en marquant pour ses grands débuts contre la Centrafrique. Un choix pourtant pas si évident pour celui qui a connu toutes les catégories jeunes avec les, avant d'opter pour les Lions de l'Atlas., explique-t-il.Également convoqué avec les U17 de la Libye, le pays de son père, le jeune homme ne répondra pas à l'appel – ce qui lui vaudra un flot d'insultes sur les réseaux sociaux. Un pays qu'il connaît pourtant aussi pour l'avoir visité en famille. Mais son choix était fait.(en mai 2017, NDLR)À l'instar de Hakim Ziyech ou son ancien coéquipier à Alkmaar, Oussama Idrissi, eux aussi nés dans l'autre pays du fromage., nuance pour sa part Peter Uneken, qui n'a jamais discuté de ce choix avec le joueur.Une famille présente au plus près pour suivre le parcours de l'enfant prodige, entre une maman ancienne athlète au Maroc et un papa qui n'a jamais manqué le moindre match de toute sa jeunesse., assure-t-il à propos de sa mère. Jusqu'à sa décision de tout arrêter pour rallier Rotterdam et fonder une famille à 17 ans, Lamya Aboukhlal était en effet une grande habituée des podiums., détaillait en 2019 celle qui courait la distance reine de l'athlétisme en 11,7 secondes pour Elfvoetbal , dévoile encore le fiston.Prêt à miser sur ses qualités de vitesse pour réussir., estime encore Peter Uneken.Une famille de quatre enfants – deux sœurs et un jeune frère avec lequel il a longtemps tapé dans le ballon, avant que ce dernier ne choisisse plutôt le futsal – très unie autour de lui., contextualise encore l'entraîneur.Et ce jusqu'à Toulouse, où les siens sont venus s'assurer que le jeune homme – qui vient tout juste de se trouver une maison – était bien installé. Et paré à décoller ?