Zaha propulse la Côte d'Ivoire en quarts de finale de la CAN

Mali (4-3-3) : Diarra - Traoré, Wagué, Fofana, Koné - Haidara, Samassekou, Coulibaly - Diaby, Marega, Djenepo Sélectionneur : Mohamed Magassouba.



Côte d'Ivoire (4-3-3) : Gbohouo - Bagayoko, Kanon, Traoré, Coulibaly - Dié, Gbamin, Kessié - Pépé, Zaha, Kodjia. Sélectionneur : Ibrahim Kamara.

Auteur d'une excellente phase de groupes, le Mali n'hésite pas à prendre tout de suite en chasse l'éléphant ivoirien. Il faut dire que les ouailles d'Ibrahim Kamara livrent un premier acte du genre pachydermique, sans mouvement, ni allant offensif. Soit tout le contraire des Aigles Maliens, alors que Marega, intenable dos au but, fout un beau boxon dans la surface, et que Moussa Djenepo est tout aussi électrique sur son côté gauche. Ne manque plus que la finition, mais Marega, parfaitement servi dans les seize mètres, cafouille malheureusement son plat du pied du gauche. Reste que les poulains de Mohamed Magassouba ont le contrôle du jeu, arment un bon paquet de tirs et piétinent physiquement les Ivoiriens, à l'image de Nicolas Pépé, qui perd la quasi intégralité de ses duels avec les défenseurs adverses.L'affaire s'équilibre néanmoins en seconde période. Le Mali commence inévitablement par tirer la langue et s'empale vague après vague sur l'arrière boutique ivoirienne, dont les longs ballons trouvent de plus en plus facilement les attaquants des Éléphants. Un plan de jeu minimaliste, mais efficace : suite à un long dégagement de Gbohouo, Zaha profite d'une tête foirée de Koné, pour ajuster Diarra, d'un plat du pied savamment placé. Dur pour les Aigles, supérieurs dans le jeu, mais sanctionnés pour leur inefficacité offensive. La Côte d'Ivoire, elle, ne fait pas de sentiment jusqu'au bout, et s'en va composter son billet pour les quarts, où elle affrontera l’Algérie, pour un choc franchement appétissant.