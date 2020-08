Zaha dans le viseur du PSG et de Monaco ?

1

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Monaco ne peut plus concurrencer le PSG sur le terrain ? Il reste toujours le mercato.Souvent annoncé sur le départ de Crystal Palace, Wilfried Zaha pourrait réellement changer d'air cet été. Selon, l’international ivoirien est pisté par le PSG, Monaco et Dortmund. De retour au club il y a cinq ans et sous contrat jusqu’en 2023, lessont prêts à laisser filer leur ailier gauche, à condition d’une belle offre. Mais qu’entend-t-on par «» en 2020 ? Eh bien, l’hiver dernier, Palace avait demandé 88 millions d’euros à Arsenal et Everton pour leur attaquant. Une somme complètement exagérée, qui pourrait être revue à la baisse compte tenu de la seconde partie de saison de Zaha (36 matchs et 4 buts sur la saison).Wilfried sur le rocher, on y Tuche.