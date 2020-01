Zagorákis, capitaine de la Grèce championne d'Europe 2004, radié de son parti politique

FB

La fin des haricots.Theódoros Zagorákis, capitaine de la Grèce victorieuse de l'Euro 2004, et qui faisait désormais partie du gouvernement grec de droite, a été démis de ses fonctions par celui-ci ce mardi. La veille, l'ancien milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 48 ans, avait contesté une recommandation de la Commission des sports professionnels. Cette instance indépendante préconisait la relégation du PAOK Salonique, leader du Championnat de Grèce, et de Xanthi. Elle statuait en effet sur une plainte de l'Olympiakos qui estimaient que les deux clubs en question étaient liés par un même actionnaire.Une préconisation qui n'a visiblement pas plu à Zagorákis, ancien joueur et même président du PAOK, la qualifiant «» , et menaçant de quitter son parti si la décision était entérinée. Manque de chance, la Nouvelle-Démocratie l'a devancé et l'a remercié avant qu'il ne puisse démissionner.S'il s'agissait d'un coup de bluff de sa part, on peut dire qu'il l'a bien manqué.