Yusuf Yazıcı vers le CSKA, Hatem Ben Arfa pour le remplacer

Yazıcı est là-bas.Le milieu de terrain du LOSC Yusuf Yazıcı est prêté six mois avec une option d’achat à 12 millions d’euros au CSKA Moscou. L’international turc de 24 ans en manque de temps de jeu cette saison depuis l’arrivée de Jocelyn Gourvennec a passé sa visite médicale en Allemagne (pour des raisons logistiques) avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers en stage en Espagne. Celui qui avait été décisif lors de la campagne en Ligue Europa en 2020-21 n’a joué que 671 minutes en 22 matches cette saison, pour seulement un but et une passe décisive.Le départ du Turc permet donc financièrement au LOSC, très surveillé par la DNCG, d’officialiser dans la foulée l’arrivée de Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat après sa saison 2020-21 aux Girondins de Bordeaux et qui s'engager jusqu’à la fin de saison avec les Dogues. Jocelyn Gourvennec assurait récemment en conférence de presse que l'ex-Lyonnais/Marseillais/Niçois/Parisien/Rennais/Bordealais peut apporter un plus à l’effectif lillois :On parie déjà qu'il signera à Saint-Étienne dans 12 mois ?