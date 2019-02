The #UYL knockout draw in full ... round of 16 is next up on 12/13 March? https://t.co/S3IVLJjVTy pic.twitter.com/rW5GhUqxAW — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) 22 février 2019

CAR

L' Olympique Lyonnais et Montpellier sont encore en course en Youth League. Après avoir éliminé respectivement le Sigma Olomouc et Benfica en barrages, les U19 lyonnais et montpelliérains auront fort à faire en seizième de finale.Les bébés Gones affronteront l' Ajax Amsterdam , tandis que les jeunes de la Paillade joueront Chelsea . Les matchs se joueront le 12 et le 13 mars.