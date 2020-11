Moukoko, il n'y a plus de seize ans

Nuri Sahin peut se faire de vieux os. L'ancien recordman de précocité en Bundesliga (16 ans et 335 jours) a vu son trophée honorifique être déboulonné sans vergogne par un autre phénomène aux dents longues : Youssoufa Moukoko, qui a écrit l'histoire avec le Borussia Dortmund en foulant la pelouse du Hertha Berlin (5-2) le lendemain de sa seizième bougie, ce samedi soir.

Moukoko, sacré coco

Vous reprendrez bien un brin de Moukoko ?

Par Douglas de Graaf

Tous propos extraits de Kicker, de bundesliga.com ou du site officiel du Borussia Dortmund.

Il a trépigné d'impatience pendant 86 minutes. Brûlant d’envie de faire péter ce fameux record dont tout le monde lui rabâchait les oreilles, Youssoufa Moukoko a patiemment attendu son heure aux côtés de Marwin Hitz, le portier remplaçant de Dortmund. Il faut dire que le scénario de ce féérique Borussia-Hertha Berlin (4-1 puis 5-2 pour lesà dix minutes du terme) lui offrait une occasion en or de marquer l’histoire. Et Lucien Favre a pris la mesure de l’événement, lui qui avait laissé toutes les options ouvertes avant la rencontre. Rassasié par le festin de son joujou favori Erling Braut Haaland (quadruplé), l’entraîneur suisse s’est disposé à laisser son autre attaquant grignoter les restes. Et si l’excessivement jeune prodige n’a pu que croquer quelques miettes (cinq ballons tâtés, quatre duels, dont un gagné), l’essentiel était ailleurs : le record de précocité en BuLi était sa priorité. Avant de marcher sur l’Allemagne ?De fait, le joyau de 16 ans aurait dû ronger son frein pendant une longue année supplémentaire avant de connaître son grand baptême du feu. Mais la Ligue allemande, magnanime, a accepté en avril d’abaisser sa limite d’âge (auparavant fixée à 17 ans) pour avancer l’apprentissage du haut niveau au jeune Moukoko. Lui aurait bien eu du mal à patienter encore longtemps, lui qui faisait office d’ogre dans sa catégorie U19 (51 buts en 32 matchs)... rejointe dès l’âge de 14 ans. L’âge auquel le natif de Yaoundé a également signé un contrat juteux avec Nike, qui pourrait lui valoir la modique somme de 10 millions d’euros . En débutant officiellement chez les pros, la jeune pousse a d’ores et déjà activé un paquet de clauses dudit document et devrait prochainement recevoir un virement à six chiffres sur son compte en banque (ou celui de ses parents plutôt).Outre-Rhin, le phénomène Moukoko est tel que le Borussia fait tout pour encapsuler son oiseau rare dans un cocon ultraprotégé. Seul le média officiel du club est autorisé à recevoir le minot en interview, et même les pontes du BvB ont été priés de ne pas trop tarir d’éloges lorsqu’ils parlent de leur poulain dans la presse., psalmodiait l’international U20 allemand sur le site du club à l’occasion de son unique apparition médiatique.. Il faut dire que d'après les échos de personnes qui l'ont cotôyé, le jeunot est du genre à garder les pieds sur terre.selon les dires du directeur du centre de formation Lars Ricker. Le directeur sportif Michael Zorc trouve quant à lui que Moukoko, dans des propos relayés par. Mieux : le Germano-Camerounais serait un véritable gai luron au sein d'un centre de formation qui passerait son tempsselon son entraîneur en U19 Mike Tullberg.À entendre les voix concordantes du BvB, le garçon aurait vraiment tout pour viser immensément haut. Aux entraînements avec les pros, auxquels il participait depuis juillet avant de repasser par la case U19 à cause du fléau Covid, les observateurs ont déjà pu lever les doutes qui entouraient sa faculté à affronter le défi physique que lui imposeraient les colossaux défenseurs de BuLi. Sa stratégie : l'évitement des duels par ses décrochages ou ses appels, ainsi que sa qualité technique déjà hors-normes., certifiait son sélectionneur en U20 Guido Streichsbier.Et Erling Haaland lui-même, qui sait de quoi il parle, a ajouté une couche à l'ensemble en réaction d'après-match ce samedi soir. «» , a rayonné celui qui venait d'enfourner un quadruplé. Reste un autre défi, parmi tant d'autres : l'adaptation ausoulevé par Michael Zorc :. À savoir actionner le pressing, courir derrière le ballon en phase défensive, adopter le bon comportement à la perte du cuir... Mais Moukoko a le temps pour assimiler tout ça. Facile quand on a 16 ans.