Youssoufa Moukoko à l’Euro U21

Place aux jeunes, chez les jeunes.Comme Malick Thiaw (Schalke 04), Mateo Klimowicz (Stuttgart), Anton Stach (Greuther Fürth) et Lukas Nmecha (Anderlecht), Youssoufa Moukoko (16 ans) fait partie des petits nouveaux chez la sélection allemande Espoirs, à l'occasion de l'Euro de la catégorie qui débute le 24 mars. Après avoir porté lé tunique de l'Allemagne chez les U19, l'attaquant du Borussia Dortmund saute une nouvelle étape.Pour rappel, le natif de Yaoundé est devenu le plus jeune joueur (16 ans et un jour) et buteur (16 ans et 28 jours) de l'histoire de la Bundesliga mais aussi le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions (16 ans et 18 jours). Il a inscrit trois buts en treize rencontres avec le BVB cette saison.Unà la conquête de l'Europe.