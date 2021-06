Youssouf Sabaly pose ses valises au Real Betis

OFICIAL | Youssouf Sabaly, new #RealBetis player Welcome to your new home! ➡ https://t.co/ZSfwVoPTYn pic.twitter.com/WSRKoogBYq — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) June 7, 2021

Bordeaux perd ses investisseurs et ses joueurs.C'est un bon petit joueur de Ligue 1 qui quitte notre championnat. Le Real Betis a annoncé l'arrivée de Youssouf Sabaly, en fin de contrat avec Bordeaux. Le défenseur latéral formé au PSG, puis passé par Évian et Nantes, s'est imposé comme un élément fort en Gironde, au sein d'un collectif qui aura rarement performé. Arrivé en 2016, le Sénégalais de 28 ans a disputé 150 rencontres avec les Marine et Blanc.Youssouf Sabaly aura la lourde tâche de remplacer poste pour poste le Brésilien Emerson, parti au Barça . Les hommes de Manuel Pellegrini, emmenés par un excellent Nabil Fekir, ont décroché une jolie sixième place en Liga, synonyme de participation à la Ligue Europa l'année prochaine.Et si les Sévillans devenaient l'une des équipes frisson du prochain exercice ?