Youssef El-Arabi débarque à l'Olympiakos

Youssef El qatari prend la direction de la Grèce.L'ancien joueur du SM Caen Youssef El-Arabi s'est engagé ce samedi avec l'Olympiakos, pour une durée de trois ans.Le Marocain, qui compte 41 sélections, mais qui n'a plus été appelé depuis plus de deux ans en équipe nationale, arrive d'Al-Hilal (Qatar) qu'il avait rejoint en 2017. L'attaquant de 32 ans a inscrit 26 buts en 22 matchs l'an dernier et rejoindra Mathieu Valbuena du côté du Pirée. Comme un parfum de Ligue 1.