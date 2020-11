Youpi, on a perdu contre la Finlande !

La France s'est faite punir par la modeste Finlande au Stade de France mercredi. Avec des cadres en méformes, des remplaçants timides et un fond de jeu indigent... À huit mois de l'Euro, cela ne doit absolument pas nous inquiéter.

Souviens-toi les étés 1990, 1994, 1996 et 2002...

Zidane, Litmanen et le Père Noël

Par Nicolas Jucha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Deux superbes buts en trois minutes pour Marcus Forss et Onni Valakari, et à peu près 90 minutes d'ennui complet que même l'enthousiasme de Marcus Thuram n'aura pu compenser. On ne va pas se mentir, ce mercredi dans un Stade de France vide, l'équipe de France a rendu une copie dégueulasse. Oui, dégueulasse. Sur Twitter, entre autres, les Bleus ont pris cher, entre critiques sur le contenu, les performances des cadres - salut Paul Pogba -, les suppléants qui n'ont pas su saisir leur chance -belle passe dé Moussa Sissoko - et sur les soucis que l'on peut se faire en vue de l'Euro-2020. Qui aura lieu en 2021. Dans toute cette atmosphère anxiogène, pas celle du Covid-19, plutôt celle d'une peur d'élimination en phase de poules, Didier Deschamps a su garder ses distances avec l'opinion publique : rien à battre des critiques. «» . En clair, on s'est fait ouvrir, ok, mais c'est un bon signal avant un choc décisif contre le Portugal samedi. Au moins les joueurs ne seront pas en excès de confiance. Toujours bon à prendre.On entend déjà tous les tacticiens des réseaux sociaux et les consultants TV s'alarmer... Sauf que le sélectionneur a probablement raison : entre un calendrier surchargé (y a-t-il un médecin dans les instances ?), des matchs à huit clos redevenus la norme et ce qui a toujours été le style de l'équipe de France, faut-il vraiment s'inquiéter ? Dans les années 90, l'équipe de France était officieusement championne du monde des matchs amicaux, et c'était tout sauf un honneur. Exemples ? Le 16 août 1989, les Bleus de Michel Platini l'emportaient 4-2 en Suède, mais ne se qualifiaient pas pour le Mondial italien l'été suivant. Bien utile de taper la RFA au mois de février suivant, ou d'aller gagner en Italie quatre ans plus tard alors que c'était face à Israël et la Bulgarie que tout se jouait à l'automne 1993. Le niveau de jeu et le contenu dans un match amical, franchement, on s'en tamponne le coquillard. Souvenons-nous aussi que la France a gagné à Stuttgart contre l'Allemagne le 1juin 1996. Qui était champion d'Europe quelques semaines plus tard ?La plus belle équipe de France du millénaire a connu son pic de forme entre août 2000 (une fessée collée à la sélection FIFA (5-1)) et le 27 mars 2002 (une manita contre l'Écosse). Pour quel bénéfice ? Zinédine Zidane et ses potes sont arrivés cramés au Mondial asiatique 2002, durant lequel ils ont livré des performances dignes des meilleures masterclass de Raymond Domenech en 2010. Alors franchement, détendons-nous. Se faire gifler par des mecs qui ont des gueules à jouer dans la série Vikings, ce n'est que du positif, un acte d'altruisme, l'offrande d'une victoire historique à un peuple qui en a plus besoin que nous actuellement. Pensons un peu à tous ces jeunes enfants finlandais, qui doivent vivre dans une contrée où le soleil se couche à 15h en hiver, dont la sélection n'a jamais senti le fumet d'une compétition internationale, et qui attendent toujours le successeur de Jari Litmanen. Paul Pogba n'a pas joué au football hier, il jouait au Père Noël, et cela se respecte.