Younousse Sankharé et les Girondins, c'est fini pour de bon

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Girondins de Bordeaux et Younousse Sankharé ont fini par s'entendre sur un accord à l'amiable pour mettre fin à leur différend. Le milieu de terrain, écarté du groupe depuis cet été et l'arrivée de Paulo Sousa, est donc libéré de son contrat, qui courait jusqu'en juin 2020 et peut dores et déjà s'engager dans un autre club sans indemnités à verser.À 30 ans et avec ses 350 matchs de Ligue 1, devrait pouvoir rebondir facilement à l'étranger, puisqu'il disposerait de piste en Turquie ou du côté de Leganés. Au dernier mercato, Nîmes et Angers vient aussi montré leur intérêt.Sankharé, tout devient plus rond.