Younes Chaib : « Je me suis comporté comme un enfant pourri gâté »

La Serie C, c’est déjà un peu l’anarchie, surtout dans la poule Sud. Beaucoup de présidents sont là à des fins politiques, c’est pas toujours les meilleurs qui jouent, etc.

« J’avais 31 ans, et je me suis retrouvé, grâce à une amie de ma sœur, à un entretien d’embauche pour une grande banque à Paris. Avec un CV entièrement vierge. »

« Si je prends l’Italie, ils sont clairement plus exigeants avec les joueurs étrangers. Là-bas, on m’a aussi souvent traité de terroriste par exemple, c’est les Italiens quoi... »

« Le Genoa offrait ce que seuls les grands clubs bien structurés peuvent offrir : un cocon qui protège les jeunes joueurs et leur permet de se développer au mieux. Mais ça, je ne l’ai compris que plus tard. »

Propos recueillis par Quentin Jeannerat





Ça s’est fait via Jean-Charles Dubois et Damien Gleize, deux amis qui ont été formés à Grenoble en même temps que moi. Ils entraînent là, et ils ont enfin fini par me convaincre de venir. C’est complètement amateur, j’ai 35 ans et le foot pro, a priori, c’est terminé pour moi. Là je cherche du travail, et si je ne trouve rien d’ici Noël, je vais rentrer à Lyon, où vit toute ma famille.À 19 ans, la Sampdoria vient me chercher. Mais il y a un problème de paperasse, et en fin de compte c’est le Genoa, qui était en Serie B à ce moment-là, qui me fait signer. Quand j’arrive, je fais quelques matchs avec la première équipe, ça se passe bien, mais je me blesse méchamment. Fracture tibia-péroné, les ligaments touchés, la totale. Ça m’a fragilisé pour le reste de ma carrière. Quand je reviens au jeu, Roberto Donadoni, qui m’avait lancé dans le grand bain, a été limogé entre-temps. Le nouveau coachpréfère les joueurs confirmés, et je me retrouve sur le banc. À cet âge-là, je voulais jouer, je n’étais pas patient, alors je me fais prêter à Reggiano, en Serie C. Ensuite, j’ai enchaîné plein de petites piges de quelques mois plus ou moins réussies dans plusieurs clubs de Serie C : San Giovanni, Pise, Giulianova et Gubio.J’ai eu des petites blessures, des clubs ne me payaient pas ce qu’ils me devaient. Encore aujourd’hui, je ne compte plus tout ce que des clubs italiens me doivent. À San Giovanni par exemple, je fais des bons matchs, j’ai des propositions de clubs qui évoluent beaucoup plus haut, mais le président demande énormément pour racheter mon contrat, et je finis par me brouiller avec un peu tout le monde. Je suis aussi tombé sur un ou deux agents incompétents, des vrais imbéciles pour rester poli. Toute ma famille, tout mon entourage était en France, et c’est vraiment quelque chose qui m’a manqué à cette période-là. J’avais l’impression de ne faire que de me battre : contre l’adversaire, contre les blessures, contre les dirigeants et même contre mes coéquipiers parfois.La Serie B, c’est encore très pro, très structuré. Mais la Serie C, c’est déjà un peu l’anarchie, surtout dans la poule Sud. Je garde de bons souvenirs de Pise, qui était une grosse écurie et avec qui on a été promus. Mais sinon, beaucoup de présidents sont là à des fins politiques, c’est pas toujours les meilleurs qui jouent, etc. Le niveau est bon cela dit, et il y a une ferveur qui te fait encore te sentir footballeur pro, beaucoup plus qu’en National en France. À Giulianova par exemple, les supporters sont entrés dans le vestiaire après une défaite, et on a dû être escortés pour en sortir. On a ensuite été envoyés en stage pendant une semaine à l’extérieur le temps que les choses s’apaisent... Je dirais que c’est un bon tremplin, on apprend beaucoup tactiquement, mais il ne faut pas s’y éterniser.C’était lors de vacances à Singapour. La fédé locale organisait un match amical avec une équipe de joueurs étrangers, et grâce à des connaissances, je me retrouve sur le terrain. Un agent me repère, je passe un essai en Thaïlande, mais c’est un club de D1 vietnamienne qui me propose finalement le meilleur contrat. Je signe pour eux, mais entretemps le transfert de leur attaquant-vedette à l’Atlético échoue, alors qu’ils m’avaient pris pour le remplacer. Comme ils n’avaient droit qu’à trois étrangers, j’étais clairement de trop. Je me suis embrouillé avec le directeur sportif et au bout de trois semaines je lui ai dit : «» . Ça a été tendu mais j’ai obtenu ce que je voulais, et j’ai filé en D1 thaïlandaise, où un agent avait un club pour moi.Plutôt bien dans l’ensemble, c’est certainement le pic de ma carrière. C’était un bon club, j’étais bien payé, le cadre de vie était exceptionnel. Il y avait aussi une bonne ambiance avec les supporters, et le niveau footballistique n’est pas mal du tout en Thaïlande. Par contre, il ne fallait vraiment pas réfléchir en Européen : certains entraînements duraient quatre heures, avec plusieurs adjoints qui donnaient plusieurs échauffements différents, des choses comme ça, où lorsque tu as connu le foot pro en Europe tu te dis «» . Parfois, on s’entraînait aussi à 5h30 du matin, sans raison... Je ne disais rien, mais ça se voyait sur mon visage que j’étais agacé, je n’ai jamais su cacher ce genre de choses, et le staff n’aimait pas du tout les joueurs de caractère. Un jour où on jouait contre l’équipe de l’armée, le traducteur vient me dire : «» C’est un peu comme ça que ça marchait.Oui, via un agent canadien, à trois semaines de la fin du championnat thaïlandais. Je voulais aller au bout mais l’agent me dit que Boston me veut tout de suite. Je vais au clash avec mon club, je m’assieds sur un an de contrat et le salaire qui va avec, mais j’obtiens ma lettre de sortie. Je rentre en France et là, plus signe de vie de l’agent. J’apprends alors que Boston vient de changer d’entraîneur et que je n’entre donc plus dans leurs plans. Je décide de retourner en Thaïlande pour retrouver un club, mais personne ne veut me signer. Une connaissance m’a expliqué : «» .Je suis rentré en Europe et j’ai décroché un contrat en Allemagne, avec le BSV Rehden, en quatrième division allemande. Je n’avais plus touché un ballon depuis un moment et je débarque en fin de préparation. Deux semaines plus tard, on joue contre le Bayern au premier tour de la Pokal.C’était le deuxième match de Guardiola sur le banc après la finale de la Supercoupe et il devait encore mettre en place son équipe, donc il a aligné l’armada : Kroos, Müller, Schweinsteiger, Alaba, Shaqiri, il y avait tout le monde. Avant le match, je dis au coach que je suis court physiquement et qu’il ferait mieux de me mettre sur le banc, mais il me sort : «» . On s’est fait baladés, on a pris 5-0, mais ça reste un super souvenir. Même si j’aurais vraiment voulu jouer ce match en étant prêt physiquement, pour voir...Exactement, après six-sept matchs je dirais. J’avais le plus gros salaire du club, et du coup ils m’ont jeté. Et là, mon ex-femme a demandé à ce qu’on se pose un peu. J’avais 31 ans, et je me suis retrouvé, grâce à une amie de ma sœur, à un entretien d’embauche pour une grande banque à Paris. Avec un CV entièrement vierge. Les recruteurs étaient un peu interloqués, évidemment, mais le courant est bien passé et ils m’ont donné ma chance.Ça a été dur au début, il m’a fallu quelques mois pour trouver mes marques. Mon gros avantage, c’était que j’avais l’habitude de gérer la pression. Quand on a presque l’habitude d’être sans club et de devoir décrocher un nouveau contrat dans la jungle qu’est le football, quand on s’est fait insulter par des milliers de spectateurs, qu’on a connu des vestiaires sanguins, certaines peurs de mes collègues me faisaient rigoler. J’ai fait plein de trucs pour cette banque : j’ai d’abord été agent de change dans un aéroport, puis j’ai fait de la gestion de comptes, et j’ai même fini manager de cinq agences.Tout d’abord qu’il y a des cons et des personnes géniales dans tous les pays du monde, et qu’il faut être adulte et savoir trier. Mais j’ai surtout appris qu’au foot, bien jouer ne suffit pas pour faire une belle carrière. Le gars qui marque 35 buts par saison, il a toujours raison. Pour tous les autres, il y a plein d’autres facteurs à prendre en compte. Déjà, le facteur d’origine compte. Il y a toujours un peu de racisme, ou au moins un peu de discrimination. En général, un joueur noir a plus de chances de trouver un club qu’un Arabe. Si je prends l’Italie, ils sont clairement plus exigeants avec les joueurs étrangers. Là-bas, on m’a aussi souvent traité de terroriste par exemple, c’est les Italiens quoi...Enfin certains ! Mais même en Suisse, j’ai eu du «» pas plus tard que le week-end dernier.Juste avant moi, je dirais que le milieu était encore assez simple et assez sain. Moi j’ai débuté dans la période bâtarde je dirais. Et depuis quelques années, c’est vraiment le côté business qui a pris le dessus. Des jeunes qui n’ont jamais joué un seul match pro sont vendus 20 millions, c’est devenu uniquement de la spéculation.Des petits, comme tout le monde. Le principal est peut-être de ne pas être resté au Genoa plus longtemps. Quand je suis revenu de blessure et que j’étais sur le banc, j’ai manqué de patience. Je me suis comporté comme un enfant pourri-gâté en fait. Partir en prêt à Reggiano était une erreur. Le Genoa offrait ce que seuls les grands clubs bien structurés peuvent offrir : un cocon qui protège les jeunes joueurs et leur permet de se développer au mieux. Mais ça, je ne l’ai compris que plus tard. Comme beaucoup de choses d’ailleurs... Je crois qu’il me manquait un vrai agent, un entourage aussi. Je suis quelqu’un de solitaire, mais j’ai tout de même souffert de la solitude en Italie. Et puis il y a aussi le facteur chance évidemment : pour vraiment percer, il faut éviter les blessures à certains moments-charnières, tomber sur un entraîneur qui croit en toi... et qui ne se fait pas virer au bout de six mois. Non, vraiment, le foot ne se joue pas que sur le terrain.C’est un circuit dans lequel ça peut être très dur de revenir si on loupe un virage. Sauf si on a le relationnel, le bon réseau. Il faut savoir s’appuyer sur un agent véreux à certains moments par exemple. Parfois il faut savoir la boucler et bosser aussi. Tout le monde me disait que j’avais du talent, ça gonflait mon ego et j’avais trop tendance à croire que les choses étaient acquises. Et je me montrais ensuite trop passif. Je ne faisais pas spécialement d’efforts avec les gens si le courant ne passait pas naturellement, je m’en foutais. Il y a des joueurs moyens qui gèrent très bien l’extra-sportif et qui vont faire une belle carrière grâce à 45 bonnes minutes au bon moment, devant les bonnes personnes. Franchement, je leur tire mon chapeau. Moi je n’avais pas tout ça, tout simplement. Je ne parlais pas non plus aux journalistes, je refusais souvent les demandes d’interview, et c’est un regret maintenant, j’aurais voulu montrer les articles à mon fils.