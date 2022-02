Youcef Belaïli victime d'insultes racistes à Reims

Bel accueil pour Belaili à Reims. Entre les sifflets, les doigts d’honneur et les insultes, des chants qui sentent bon le racisme : « On est en France » , « One two three, rentre dans ton pays » … pic.twitter.com/ZkRTVvVTzu — Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) February 20, 2022

AB

Les premiers de la classe ont encore frappé.En déplacement à Auguste Delaune pour y défier Reims ce dimanche après-midi, le Stade brestois a eu la mauvaise surprise d'avoir un accueil des plus nauséabonds de la part de certains supporters rémois. Dans des propos relayés par Ilyes Ramdani, journaliste pour Mediapart, Youcef Belaïli a ainsi été la cible de plusieurs insultes et chants à caractère raciste.Ainsi, lesou encore, mêlés à des gestes obscènes ont accompagné l'international algérien lors de son entrée sur la pelouse. La LFP et les syndicats concernés devraient se saisir de l'affaire.La banalisation de la cruauté suit son cours. Encore et toujours.