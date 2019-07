Belaïli, étoile renaissante

Quasi inconnu en Europe, Youcef Belaïli a longtemps gavé de sucreries techniques l'élite du football algérien, dont il était l'une des plus grandes vedettes. Avant de plonger en 2015, la faute à un contrôle positif à la cocaïne, ce qui lui a valu d'être suspendu jusqu'en 2017. Deux ans de purgatoire, avant de retrouver la sélection algérienne, où il a carrément mis Yacine Brahimi sur le banc depuis le début de cette CAN 2019. Youcef Belaïli, c'est l'histoire d'un mec dont le retour n'était plus attendu par personne et qui sera plus que jamais là, aujourd'hui à Suez (18h), quand l'Algérie défiera la Côte d'Ivoire en quarts de finale.

Talent fou, tabac et cocaïne

L'impasse angevine

✍️Angers SCO officialise l’arrivée de Youcef Belaïli ! L’international algérien portera le numéro 31. Bienvenue !?➡️https://t.co/hRcXIIMqpc pic.twitter.com/lNQmaXodtb — Angers SCO (@AngersSCO) 11 septembre 2017

Retour aux sources

Par Adrien Candau

Propos de Noui Laifa recueillis par AC, autres propos issus de lebuteur.com, lagazettedufennec.com et competition.dz.

"Punaise le gars a rebondi direct, c'est dingue !" » Ce 11 novembre 2018, Noui Laïfa, qui a joué six mois avec Youcef Belaïli à l'USM Alger en 2014 et évolue désormais au FC Fleury 91 (National 2), n'est pas le seul Algérien à s'exciter du retour de son ex-équipier en sélection. Qui est Youcef Belaïli ? Un frisson qu'on croyait disparu pour de bon. Il faut dire que le meneur de jeu de 27 ans, rappelé alors par Djamel Belmadi pour une rencontre face au Togo dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations, n'avait plus été vu en sélection depuis 2015. Voilà donc Belaïli de retour en sélection et l'Algérie du football se prend subitement à frémir de plaisir. Quelques mois plus tard, on comprend soudainement pourquoi : l'inventivité et l'audace offensive du joueur de l'Espérance de Tunis en font l'un des meilleurs joueurs des Fennecs depuis le début de cette CAN 2019. Si ce n'est le meilleur. Unique buteur en poules face au Sénégal (1-0), il a encore débloqué la situation en 8es de finale, en ouvrant le score face à la Guinée (3-0) Personne, pourtant, n'aurait probablement misé le moindre kopeck sur un retour au premier plan de Belaïli en sélection il y a encore un an et demi. Le 26 janvier 2018, le joueur quittait Angers sur la pointe des pieds, où il s'était engagé quatre mois plus tôt, au sortir de deux ans de suspension pour dopage à la cocaïne. Un pari loin du Maghreb - le premier pour le milieu de terrain - qui prenait vite des airs de ratage total. Le président du SCO, le Franco-Algérien Saïd Chabane, semblait pourtant avoir envie de relancer celui qu'on a souvent décrit comme un talent insolent du football algérien. Pas une mince affaire : Belaïli traîne derrière lui un boulet du genre encombrant, lui qui avait été suspendu quatre ans par la CAF quand il évoluait à l'USM Alger, pour avoir été contrôlé positif à la cocaïne après un match de Ligue des champions africaine en août 2015.Une sanction finalement ramenée a deux ans par le Tribunal arbitral du sport, qui considérait que le joueur n'avait pas eu conscience de violer le règlement. «, jugeait alors le TAS dans un communiqué.» Reste une question, qui obsède alors l'Algérie : comment Belaïli, vraie célébrité au pays, en est-il donc venu à se saborder ? À écouter son paternel, ce natif d'Oran se serait un peu paumé dans le tumulte des nuits d'Alger. «Après avoir passé deux ans à s’entraîner seul, le joueur échoue donc à Angers, où il ne dispute qu'une mi-temps avec l'équipe première (victoire 1-0 en 8de finale de Coupe de la Ligue face à Metz), tout en entamant un dialogue de sourd avec son entraîneur, Stéphane Moulin. Car Belaïli est bien conscient du talent qu'il a dans les pattes, et, après deux ans passés à l'ombre, n'a plus envie d'attendre pour briller. Sauf que sa direction le juge encore hors de forme et que la confiance du joueur en ses propres capacités s'empale sur les exigences physiques de la Ligue 1. Lui assure pourtant qu'il a vite retrouvé ses cannes : «"Tu es un joueur de ballon, sauf que dans notre équipe, on a un style différent. Notre équipe mise sur le physique et joue plus défensivement..." », tente d'analyser Noui Laifa.Mal dans ses pompes dans l'Hexagone, le joueur se rapproche géographiquement de son Algérie natale en signant à l'Espérance de Tunis en janvier 2018. Un club où il avait déjà évolué de 2012 à 2014. Lesera du genre triomphal : dans son élément, Belaïli brille, s'impose sur l'aile gauche et remporte même la Ligue des champions africaine avec l'Espérance en novembre dernier. «» , déroule Noui Laifa.L'appel de la sélection coule alors de source, même si voir Belaïli titularisé sur l'aile gauche depuis le début de la CAN, alors que Yacine Brahimi et Adam Ounas sont relégués au banc, peut au premier abord sembler surprenant. Sauf si l'on pousse la curiosité à regarder les matchs : contre le Sénégal en phase de groupes, le numéro 8 des Verts a distribué le jeu à coups de louches aussi osées que savamment dosées, tout en marquant le seul but de la rencontre, d'une frappe coup de pied maîtrisée. Face à la Guinée en huitièmes de finale, il ouvrait le score, après avoir suscité un une-deux millimétré dans la surface, avant de conclure l'affaire du plat du pied. À l'heure de retrouver la Côte d'Ivoire pour le choc des quarts de finale de la CAN ce jeudi, Belaïli n'a d'ailleurs jamais semblé aussi proche de son objectif suprême, qu'il s'était fixé en mars 2018, à savoir «» . Un sacre auquel peuvent légitimement prétendre les Fennecs et qui pourrait bien achever sur une note triomphale l'histoire de sa rédemption.