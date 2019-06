You'll Neves Walk Alone

Auteur d'une énorme saison avec Wolverhampton, courtisé par Liverpool, Rúben Neves (22 ans) est désormais prêt à mettre la Selecção à ses pieds. Pour cela, le Portugais va pouvoir compter sur le soutien du public de l'Estádio do Dragão, qu'il retrouve pour la première fois depuis son départ de Porto en 2017.

Dans le viseur de Liverpool

Une place à prendre au Portugal

par Steven Oliveira

La France n’a pas le monopole du clubisme. Au Portugal aussi, un joueur peut se faire siffler par une partie du public lorsqu'il est en sélection au seul motif qu’il appartient au club rival. Et si Ricardo Quaresma a longtemps été sifflé lors de chacune de ses sorties à l'Estadio Da Luz, c’est au tour de João Félix d’y avoir droit. Arrivé au rassemblement de laà Porto, la nouvelle coqueluche du football portugais, qui a flambé cette saison sous le maillot du Benfica, a vu plusieurs supporters l’insulter et lui demander de «» . Ce mercredi soir, sur la pelouse de l'Estádio do Dragão, Rúben Neves n’aura, lui, pas ce problème. Il faut dire que le milieu de Wolverhampton est le seul joueur de cette sélection à avoir été formé au FC Porto. Là où il a su se faire adouber en trois saisons en devenant notamment le plus jeune buteur de l’histoire du club ou encore le plus jeune capitaine de l’histoire des. Alors autant dire que le milieu de 22 ans est tout excité à l’idée de revenir pour la première fois à l'Estádio do Dragão depuis son départ de Porto en 2017 : «Et si les supporters de Porto n’ont jamais vraiment pu lui dire, ils vont pouvoir se rattraper lors de ce match face à la Suisse. Il faut dire que le départ de Rúben Neves en 2017 avait été légèrement précipité. Et totalement inattendu. Du moins d’un point de vue de la destination . Car lorsque ledébarque à Wolverhampton, le club anglais est alors en Championship. Sauf qu’en y regardant d'un peu plus près, ce transfert n’a rien de bien surprenant puisqu'il retrouve là-bas son ancien coach à Porto Nuno Espírito Santo et toute une panoplie de joueurs portugais étiquetés Jorge Mendes comme lui. Et puis il y a ces 20 millions d'euros - alors transfert le plus cher du Championship et des- qui permettent à Porto, en galère financièrement, de se donner un peu d’air.Quelques semaines ont suffi pour prouver que ce choix était finalement le bon. Wolverhampton caracole en tête et Rúben Neves régale. Que ce soit dans le jeu long, le jeu court, la récupération ou encore les mines des 25 mètres sur coups francs. Et après avoir mis le Championship à ses pieds, le milieu portugais en a fait de même avec la Premier League, où lesviennent de terminer à une jolie septième place. De quoi attirer forcément le regard des plus grands clubs européens, et notamment celui de Liverpool où l’adjoint de Jürgen Klopp, Pepijn Lijnders, n’est autre que l’ancien coach de Neves chez les jeunes de Porto comme il l’a rappelé à: «Wolves» , quand Neves avait alors 16 ans.Mais avant de penser à un éventuel transfert chez les champions d’Europe en titre, Rúben Neves a un autre objectif : valider sa place dans l’entrejeu de la sélection du Portugal. Et celui qui est surnommé « Rolls Royce » par les fans desl’a rappelé il y a quelques jours en conférence de presse : «SelecçãoResté chez lui lors de la Coupe du monde 2018, Rúben Neves a vu Fernando Santos - qui l’avait déjà convoqué en 2015 alors qu’il n’avait que 18 ans - se rattraper en l’installant au sein de son milieu à trois aux côtés de William Carvalho et un troisième larron qui se nomme parfois Pizzi, parfois João Moutinho. Une tactique qui semblait avoir fait ses preuves durant la première phase de la Ligue des nations avant ce vilain 0-0 face à l’Ukraine en qualifications à l’Euro 2020 en mars dernier. Un match durant lequel Rúben Neves est passé à côté, ce qui a obligé Fernando Santos à changer ses plans pour la rencontre suivante face à la Serbie (1-1) lors de laquelle Neves est resté sur le banc. Si Rúben Neves ne veut plus être mis de côté, il va donc devoir prouver face à la Suisse qu’il est capable de reproduire les performances qu’il claque chaque week-end en Premier League. En tout cas, les supporters de l'Estádio do Dragão n'y verraient aucun inconvénient.