Yohan Baï passe du Canet-en-Roussillon au CSKA Sofia

Très fier de signer mon premier contrat professionnel dans ce très grand club qu’est le CSKA SOFIA FC impatient de découvrir l’ambiance du BALGARSKA ARMIYApic.twitter.com/ZC6cL5GfnB — B. (@YohanBai) May 28, 2021

Un Français au CSKA Sofia, épisode 18.À 24 ans, Yohan Baï va s'essayer au monde professionnel. Après avoir bourlingué entre Épinal, Oissel et Furiani, le milieu droit avait rejoint le Canet en juin 2020. Un quart de finale de Coupe de France et des bonnes performances plus tard, Baï s'est fait repérer par le grand CSKA Sofia, européen en début de saison après avoir notamment sorti le FC Bâle en barrage de la Ligue Europa. Aucun montant de transfert (s'il y en a un), n'a encore filtré.Du haut de ses 31 couronnes de champion, le club le plus titré de Bulgarie est devenu ces deux dernières années un véritable point de chute pour des anciens Français ou francophones de Ligue 2 voire de Ligue 1 : Amos Youga (ex-Le Havre et GFCA), Thibaut Vion (ex-Niort), Jules Keita (prêté par Lens), Bradley Mazikou (ex-Cholet) et même Younousse Sankharé (ex-Bordeaux et Guingamp) depuis parti au Panathinaïkós.En voilà un qui voudra en peler des joncs comme au Baïlli du Limousin.