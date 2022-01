Yoann Gourcuff s'impose sur les courts en Régionale 1

L’ancien international Yoann Gourcuff (35 ans) ne joue plus au football depuis 2019. Mais il dispute en revanche des matchs de tennis avec le club de Larmor-Plage en Régionale masculine. https://t.co/ggtInL9x5C — Le Télégramme (@LeTelegramme) January 16, 2022

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si Yoann Gourcuff était finalement le successeur de Noah plutôt que de Zidane ?Opposé à Landerneau ce dimanche avec son équipe de Larmor-Plage, Yoann Gourcuff a bataillé face à son adversaire Alan Mazzella mais s'est finalement imposé en trois sets au bout du super tie-break. Depuis sa retraite footballistique, l'ancien bordelais ne s'est pas totalement retiré du monde du sport. Il poursuit une honnête carrière de tennisman amateur en Bretagne et avec succès. Engagé dans le championnat par équipe en Régionale 1, il s'est imposé lors des deux simples qu'il a disputés depuis le début de saison.Dans son sillage, Larmor-Plage cartonne et est toujours invaincu après cinq journées, comptabilisant quatre victoires pour un match nul. Longtemps, l'ex de l'OL a hésité entre le tennis et le football , et son coeur avait fini par pencher du même côté que celui de son père. Aujourd'hui, celui qui est âgé de 35 ans est classé 15 et figure parmi les 15 000 meilleurs joueurs français.Dommage pour lui que le tennis-ballon ne soit pas un sport olympique.