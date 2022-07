Yoann Gourcuff à l'OL : un mariage de déraison

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 33e épisode, place au transfert de l'été 2010 dans l'Hexagone. Celui de Yoann Gourcuff, 24 ans et promis à un avenir radieux au moment de passer des Girondins de Bordeaux à l'Olympique lyonnais. Un mariage qui aura duré cinq ans, sans trop de frissons et avec de nombreuses déceptions.

« Ce n'était pas vraiment moi, ça ne me ressemble pas. J'ai plus subi les choses, je n'ai pas choisi que ça se passe comme ça. J'aurais préféré que ce soit plus discret. Ça me gêne plus que ça ne me fait plaisir d'être surexposé. »

Une rock star à Gerland

Vidéo

« Il n'arrivait pas avec la plus belle montre, la plus belle voiture, les plus beaux vêtements, il était très normal. C'est peut-être ce qui a pu faire bizarre chez nous. »

Le corps et l'esprit

« Pour moi, c'est un échec personnel et surtout relationnel. J’ai soutenu de toutes mes forces ce garçon. »

Fulgurances et échecs multiples

Par Clément Gavard

Propos de Rémy Vercoutre et d'Aly Cissokho recueillis par CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un an après le départ de la légende Juninho, l'Olympique lyonnais profite de l'été 2010 pour partir à la recherche d'une nouvelle idole, capable de transcender les foules et de permettre au club rhodanien de retrouver sa couronne de roi de France, laissée ces deux dernières années aux rivaux bordelais et marseillais. Quelques mois après avoir disputé sa première demi-finale de Ligue des champions (perdue contre le Bayern), l'OL a encore des arguments solides pour séduire les meilleurs joueurs de l'Hexagone. Jean-Michel Aulas, lui, a une idée et surtout une grande envie que ce gros coup soit Yoann Gourcuff, 24 ans et incontournable en Ligue 1 depuis deux ans sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Bingo : le 23 août, l'international français pose ses valises dans la capitale des Gaules pour ce qui ressemble au transfert de l'été après une opération séduction intense, menée aussi par Hugo Lloris et Jérémy Toulalan, tous les deux proches du milieu. Le coût est estimé à 26 millions d'euros, bonus compris, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de Lyon derrière Lisandro Lopez, arrivé un an plus tôt., assume sans sourciller Aulas au moment de faire les présentations à la presse. Le club phare de la dernière décennie ne pouvait pas passer à côté du joueur de celle à venir., explique Rémy Vercoutre, Gone de 2002 à 2014.Le mariage entre le meilleur joueur de la saison 2008-2009 et le club sacré sept fois champion de France dans les années 2000 ne pouvait pas commencer autrement que par une cérémonie grandiloquente. Le 25 août, l'OL donne rendez-vous à ses supporters à Gerland pour la traditionnelle présentation de l'équipe, et surtout pour accueillir le Breton dans son nouveau jardin, Aulas souhaitant un show, se rappelle Aly Cissokho.Après avoir introduit Cris, Miralem Pjanić, Ederson, Bafétimbi Gomis et compagnie, le speaker annonce le nom de Yoann Gourcuff, qui déboule au milieu d'une haie d'honneur composée de jeunes fans et sous les hurlements d'un public comblé de pouvoir admirer l'artiste sous la tunique lyonnaise., rembobine Rémy Vercoutre.La doublure d'Hugo Lloris n'avait jamais vu un tel engouement pour une recrue, et se dit maintenant, avec le recul, qu'il aurait peut-être fallu procéder autrement pour le bien de l'ancien Girondin :Des années plus tard, lors d'une interview diffusée sur France 2 , le principal intéressé confirme ce malaise face à cet accueil digne d'une rock star internationale :Ce décalage entre les rêves de paillettes de l'institution OL et la quête d'une vie normale de Yoann Gourcuff est peut-être l'une des raisons de l'échec d'une relation qui aura duré cinq années. Quelques semaines après l'épisode douloureux de Knysna à la Coupe du monde 2010, un tas de rumeurs circulent sur l'introverti breton, qui serait incapable de se fondre dans un vestiaire., pose Vercoutre. Aly Cissokho décrit tout de même un garçon, mais garde aussi un bon souvenir du bonhomme. Le numéro 29 — choisi en référence au Finistère — n'a jamais caché sa gêne face au football business et sa difficulté à adopter les codes d'un milieu toujours plus individualiste au fil des années., analyse Vercoutre.La personnalité est une chose, le corps en est une autre. Au moment de s'installer à Lyon, Gourcuff est une star du championnat de France et le milieu de 24 ans est promis à un avenir radieux. En plus d'être beau à voir jouer, le meneur de jeu est efficace et semble avoir appris de son passage à l'AC Milan, comme il l'a démontré en Gironde (24 buts et 27 passes décisives en deux saisons). Mais son aventure à l'OL aura été davantage marqué par des blessures à répétition que par une ribambelle d'exploits sportifs. La liste est longue, trop longue, pour celui qui a cumulé une vingtaine de pépins en un quinquennat lyonnais : une fissure au tendon, une blessure à la malléole, d'autres aux genoux, une déchirure des adducteurs, des problèmes au dos, etc., pense Cissokho.Un enchaînement de tuiles provoquant des critiques incessantes sur le joueur jugé trop fragile, en mousse, et trop à l'écoute de son corps par les médias et des supporters lassés., estime Vercoutre.Le constat d'échec est pourtant rapidement devenu inéluctable. En cinq ans passés sous le maillot rhodanien, Gourcuff a disputé près de 50% des rencontres possibles (128 sur 258), sans que ses prestations et ses statistiques (19 buts, 29 passes décisives) n'aient été à la hauteur des attentes liées à son grand talent. Aucun de ses entraîneurs à Lyon (Claude Puel, Rémi Garde et Hubert Fournier) n'ont trouvé la solution pour qu'il ne retrouve son niveau bordelais. Il y a eu quelques beaux moments, trop rares, comme ce centre décisif sur la tête de Jimmy Briand pour battre le rival Saint-Étienne à la 93minute, à Geoffroy-Guichard, en novembre 2013 (, dit Vercoutre), ou encore ce but somptueux et gourcuffien contre l'OM un soir d'octobre 2014., assumera Gourcuff dansplus de trois ans après son départ.Le président, justement, qui a toujours adopté la méthode Coué en public, défendant même son protégé après sa dernière apparition à l'OL en mars 2015, lors d'un match face à Nice , quand le milieu quitte de manière inopinée la pelouse en cours de seconde période, provoquant au passage une ultime polémique. La prolongation de la star d'antan était devenue impossible tant son salaire était encombrant pour les caisses de l'OL (450 000 euros mensuel), et Jean-Michel Aulas a fini par donner le fond de sa pensée dix jours à peine après la fin du bail du Breton, en juillet 2015, sur RMC :Celui-ci aura été particulièrement marquant dans l'histoire récente de l'Olympique lyonnais.