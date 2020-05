Yevgeny Frolov, des mots sur les maux

Alors que le pouvoir russe a fait voter début mars une loi contre les fake news, mesure que l'opposition dénonce comme un moyen de contrôle de l'information et de l'opinion, le gardien de but Yevgeny Frolov a pourtant fait entendre la sienne. Le portier du Sovetov Samara s'est ainsi risqué à casser du sucre sur le dos de Vladimir Poutine, critiquant notamment la légèreté de la politique économique du pouvoir russe pour accompagner la crise du Covid-19. Un geste fort, dans un pays où les sportifs ont plutôt tendance à faire en sorte de se préserver des foudres du Kremlin.

« Personne n'a de droit ou de liberté »

Le spectre de la faillite

Confinement à la russe

Par Adrien Candau

Yevgeny Frolov n'est pas ce qu'on pourrait appeler une célébrité. À 32 ans bien tassés, l'actuel gardien du Krylia Sovetov Samara (quinzième de la Russian Premier League) a fait sa petite carrière dans l'élite du football russe, à Sochi, Kaliningrad ou encore Krasnodar, loin de la lumière des grands clubs de Moscou ou du Zénith Saint-Pétersbourg. D'ordinaire peu médiatique, le bonhomme appartient néanmoins à cette catégorie de joueurs capables de l'ouvrir les rares fois où les micros se tendent volontiers vers eux. Comme ce dimanche 26 mars où Frolov, confiné chez lui, répond aux questions du journaliste deSergei Yegorov depuis son salon. La routine ? Pas tout à fait. Yevgeny a des choses à dire, et quelques balles à distribuer. Notamment à Vladimir Poutine., a attaqué d'entrée le portier, en référence à la batterie de mesures annoncées en avril par Poutine pour préparer l'économie russe à encaisser les dégâts du Covid-19.(la chambre basse du parlement russe, N.D.L.R)Le propos, aussi dense qu'audacieux, mérite qu'on s'y attarde a minima. Yegorov parle d'abord économie, et fait notamment mention de la stratégie plutôt iconoclaste de Vladimir Poutine. Quand de nombreux États – comme l’exécutif français – ont choisi de recourir à des mesures comme le chômage partiel pour soutenir l'activité sinistrée des entreprises (initiative budgétée à 24 milliards d'euros par Paris), le pouvoir russe impose aux sociétés du pays d’offrir des congés payés à leurs salariés au moins jusqu'au 11 mai.Généreux. Mais sans aide étatique substantielle, la mesure a des contours mortifères pour les firmes de dimension modeste dont certaines pourraient bientôt commencer à licencier à tour de bras., explique Arnaud Dubien, directeur de l’Observatoire franco-russe et chercheur associé à l’IRIS.Yegorov évoque également les difficiles conditions d'accès aux prêts bancaires, que le Kremlin a pourtant veillé à faciliter., confirme Arnaud Dubien.Pour quelles conséquences ? Difficile à dire. Mais si de nouvelles mesures de soutien à l'économie ne sont pas prochainement annoncées, la casse pourrait empirer : selon la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, qui cite des prévisions de l’OIT et du FMI, le Covid-19 pourrait faire grimper à 16% le taux de chômage en Russie là où ce dernier gravite habituellement autour des 5%.Le second volet de la sortie médiatique de Frolov s'aventure, lui, sur le terrain de la sécurité et des libertés. Plutôt laxiste sur le terrain économique, le Kremlin a sévi d'entrée sur le plan sanitaire face à la crise du Covid-19. Avec un certain succès jusqu'ici, puisque le pays déplore un peu plus de mille décès. Un chiffre certes tragique, mais bien moins important que le nombre de pertes enregistrées aux États-Unis, en Espagne, en France ou au Royaume-Uni. Les mesures législatives adoptées pour sanctionner ceux qui s'aventurent à faire des écarts aux règles du confinement sont du genre musclées : la simple violation d’une quarantaine peut entraîner des amendes comprises entre 500 000 et 700 000 roubles (soit de 5800 à 8100 euros).Les personnes ayant bravé le confinement et reconnues comme responsables d'avoir entraîné la mort involontaire d’un individu ou des conséquences médicales graves risquent même jusqu'à cinq ans de prison, et des amendes allant jusqu’à deux millions de roubles. Des sanctions d'une sévérité exemplaire, perçues comme disproportionnées par certains pans de la population russe. Au milieu de tout ça, Frolov ne s'est pas mouillé sans conséquence. Son club, le Krylia Sovetov Samara, a déjà fait savoir que son interview n'avait préalablement pas été autorisée par sa direction et que le gardien de but. Reste à voir si la sanction sera suffisante pour fermer le clapet de Frolov, ou si celui-ci aura le courage de titiller à nouveau le Kremlin. Dans un futur pas si lointain.