Yazici, roi de San Siro

Auteur des trois buts du LOSC, le milieu offensif turc a porté sur ses épaules l'attaque lilloise contre le Milan (0-3). Son deuxième triplé de la saison, une nouvelle fois en Europa League, qui vient couronner une performance majuscule et surtout un début de saison très encourageant pour le Turc, qui revient lentement mais sûrement d'une très grosse blessure. Vivement le match retour.

Amitié franco-turque et Rivaldo

D'habitude, quand on joue pour un club français, on tâche de respecter la tradition en étant brillant en Ligue 1 et pas étincelant en coupe d'Europe. Visiblement, Yusuf Yazıcı n'avait pas reçu le mémo. Allez savoir pourquoi, allez savoir comment, alors qu'il joue à peine en championnat cette saison avec le LOSC (8 apparitions mais seulement 96 minutes de jeu en tout et pour tout), le Turc a décidé qu'il allait faire de la Ligue Europa sa petite chose. Déjà auteur d'un triplé dingue lors de la première journée, contre le Sparta Prague , le Turc a récidivé ce jeudi, cette fois-ci à San Siro contre un grand Milan qu'il a rétréci un but après l'autre.Dès le coup d'envoi, on a senti que l'ancien du Trabzonspor avait une dalle qu'il ne comblerait qu'en faisant trembler les filets. Calé sur la feuille de match juste derrière le jeune Jonathan David, dans un rôle de 10, presque 9-et-demi, Yusuf enchaînait les courses sans bouder aucun effort, fer de lance du pressing offensif très efficace des Lillois. Dans tous les bons coups, il signait le premier acte de sa performance du soir à la 22minute : à la réception d'une touche de son compatriote Zeki Çelik, il se laissait tomber avec plein de roublardise devant Romagnoli, provoquant un pénalty qu'il transformait lui-même (1-0, 22e). Pendant les 45 premières minutes, il a mis un bouillon monstre aux défensifs milanais par ses courses, son placement, son sens du jeu.Un premier acte de bonhomme confirmé en trois minutes dans le second. Trois minutes durant lesquelles, fidèle à son look barbe et longs cheveux, il s'est mis à marcher sur l'eau. Acte 2 à la 55minute : Yazıcı s'efface pour laisser passer une passe de Xeka vers Ikoné, qui lui remet judicieusement. Seul aux 25 mètres, le Turc bombarde, et sa frappe rebondit devant Donnarumma qui lit mal la trajectoire, et laisse filer. À peine le temps de se remettre de ses émotions qu'il est de nouveau à la conclusion d'un superbe mouvement collectif : Bamba en profondeur pour David, dans le dos de la défense milanaise, lequel décale parfaitement Yazıcı qui conclut d'un amour de frappe en finesse côté opposé (3-0, 58). Et un, et deux, et trois zéro : l'exploit Lillois tenait son (très) grand bonhomme.Une performance à apaiser les relations franco-turques qui, on l'espère, en appellera d'autres. À nous habituer à dessur la scène européenne, Yusuf Yazıcı doit bien s'attendre à ce qu'on en exige de similaires semaine après semaine, en championnat. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait ça : après une saison 2019-20 amputée par une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit dès décembre , le Turc revient tout doucement dans une attaque lilloise qui dégueule de talents. Il peut, en attendant, se contenter d'un de ces performances majuscules en Europa League, et d'une performance exceptionnelle dans l'histoire du football : le dernier (et seul) joueur avant lui à en avoir collé trois au Milan à San Siro en Coupe d'Europe, c'était Rivaldo avec le Barça en 2000-01.