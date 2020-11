Yazıcı et le LOSC calottent Lorient

Avec un Yusuf Yazıcı géant et un Jonathan David enfin libéré, Lille a écrabouillé son hôte breton (4-0) et repris sa marche en avant en championnat. Les Merlus n'ont rien pu faire.

Laporte de l'enfer

Lille (4-4-2) : Maignan - Pied, Botman, Soumaoro, Bradarić - Araújo (Lihadji, , B. André (c), Xeka (Soumaré, 70e), J. Bamba (T. Weah, 86e) - J. David, Yazıcı (Ikoné, 80e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Lorient (4-4-1-1) : Nardi - H. Mendes (Hergault, 83e), J. Laporte, Gravillon, Morel (c) - Laurienté (Le Fée, 69e), Chalobah (Lemoine, 69e), Abergel, Wissa - Marveaux (Grbić, 59e) - Moffi (Hamel, 58e).

Il y a la feuille de match, et tout ce qu'elle ne dit pas. Ce dimanche soir enface à des Merlus désarêtés, Yusuf Yazıcı a inscrit deux réalisations, en a offert une à Luiz Araújo. Et quand il n'était pas en train d'améliorer ses lignes de stats, il a également eu le temps de remplir son match de beaucoup de sucreries, braquant la caméra de Telefoot sur son bun durant 80 minutes et rappelant qu' il n'y avait pas qu'en Europa League que le Turc pouvait prendre le contrôle d'une partie. Mais saétait terminée au moment où Jonathan David a clôturé le spectacle en ouvrant son compteur, brisant la malédiction dans le temps additionnel. Tout ça ferait presque oublier le plus important : le LOSC, autoritaire à domicile en clôture de cette onzième journée, est de retour dans la cour des équipes qui font peur, et le FC Lorient en a été témoin (4-0). Voilà les gars de Christophe Galtier à deux unités du leader parisien.Au départ, il y a une petite hécatombe parmi les titulaires lillois (Çelik, Fonte, Sanches, Yilmaz) et deux formations dans le dur, entre un LOSC qui ne gagne plus en Ligue 1 et un FCL qui ne marque plus. Pas nécessairement venus pour faire jeu égal avec les canidés de Pierre-Mauroy (avec un Terem Moffi rapidement laissé seul au monde), les Merlus sont rapidement pris à la gorge (un terrible 71-29% de possession en première) et Yusuf Yazıcı, face au jeu, se met en action (sept tentatives en 45 minutes). Avec, entre deux contrôles semelle, pas mal de: il force Andreaw Gravillon à sauter sur Jonathan Bamba (5), oblige Paul Nardi à sortir la praline de Jonathan David (16), enroule dans la niche du portier morbihanais (18), se voit contré par Julien Laporte (25), flirte avec le cadre (28)... Et trouve la faille sur un nouveau caviar de Bamba, finalement. Les conditions sont idéales pour voir Jonathan David vaincre le signe indien, mais c'est le montant qu'il trouve de volée (43). Puis, le coup de chaud : juste après une occasion pour Domagoj Bradarić, Yoane Wissa s'échappe de son couloir gauche pour trébucher sur Mike Maignan (45).À la reprise, le semblant de rébellion des visiteurs ne dure que cinq minutes, le temps pour David, bien aidé par Bamba, d'offrir à son tour une galette à Yazıcı, pour le doublé et le break. Le trio n'est pas loin de remettre cela (54), Xeka tente de lui aussi de participer à la fête (57) mais c'est Luiz Araújo, montant en régime, qui triple la mise. Au service, un homme dont le pied gauche aimante le cuir : Yusuf Yazıcı. De quoi mettre fin aux débats, et faire baisser la température. La suite, ce sera un énième échec de David (60), un Adrian Grbić se dégourdissant les jambes (78et 82) et un Isaac Lihadji, en pleine bourre, manquant d'inscrire son premier pion en Ligue 1 (84). Et alors que l'on pense que la note est assez salée, Jonathan David laisse Laporte s'engouffrer dans un trou noir et offre peut-être la plus belle émotion de la soirée. Avec ou sans Luis Campos, ce LOSC carbure.