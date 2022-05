Yannick Cahuzac raccroche les crampons

Vi ringraziu per tuttu pic.twitter.com/w44LlJ5Cik — Yannick Cahuzac (@yannickcahuzac) May 10, 2022

Capitaine Flamme corse.Un des chouchous du championnat de France décide d'arrêter sa carrière. Yannick Cahuzac, 323 matchs sous le maillot de Bastia, tirera sa révérence à la fin de la saison, après 218 matchs de Ligue 1.Le natif d'Ajaccio, réputé pour son investissement total et une agressivité toujours à la limite du raisonnable, est à l'opposé de cette image hors du rectangle vert. Sensible et calme, c'est un joueur attachant, dévoué au collectif, qui risque de manquer au vestiaire lensois. S'il n'était plus un titulaire en puissance, le joueur de 37 ans a toujours tout donné, comme durant l'ensemble de carrière que ce soit à Bastia et Toulouse.