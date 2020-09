Yann M'Vila officiellement à l'Olympiakos

QB

Pour le meilleur et pour Le Pirée. Après deux saisons et demie à l'AS Saint-Étienne , Yann M'Vila rejoint l'Olympiakos. L'international français a signé jusqu'en 2023 avec le champion de Grèce, qui a conforté son statut de premier club du pays en remportant la coupe nationale samedi (1-0 contre l'AEK Athènes). Déjà passé la Russie, l'Italie et l'Angleterre, M'Vila se lance à 30 ans dans une nouvelle expérience à l'étranger. Il y retrouve Mathieu Valbuena, qu'il avait côtoyé en sélection entre 2010 et 2012.La M'Vila des Marseillais.