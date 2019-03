Yan Valery, Saint voué

Troisième teenager à compter le plus de minutes en Premier League cette saison, Yan Valery s'est imposé comme le latéral droit titulaire de Southampton à seulement 20 ans. Le natif de Champigny-sur-Marne, à la progression fulgurante, évoluait pourtant encore avec les U23 des Saints en novembre. Souvent surclassé mais pas surdoué, le Franco-Tunisien valide aujourd'hui son choix de l'exil, lui qui a quitté Rennes à 16 ans pour rejoindre l'un des meilleurs centres de formation d'Angleterre. Portrait d'un joueur qui se positionne déjà comme le futur latéral droit des Bleus.

La blessure de Cedric, une aubaine

Un latéral de taille

Exil breton

Saint Valery à St Mary

Par Douglas De Graaf

Tous propos recueillis par DDG, sauf mentions

Le 2 janvier, Chelsea fait toujours peur en Premier League. Les Blues ont battu Manchester City (2-0) il y a un mois de cela et n’ont été défaits qu’une fois à domicile cette saison. Aucune raison de se méfier du relégable Southampton , qui se présente dans la peau de la victime expiatoire à Stamford Bridge. Pourtant, les hommes de Maurizio Sarri ne font pas les fiers à la fin de la rencontre. Match nul frustrant (0-0) et impression d’avoir été muselés de bout en bout. Un homme, notamment, n’y comprend rien : Eden Hazard . L’attaquant belge a été mis en sourdine pendant 90 minutes, la faute à un jeunede 19 ans et six matchs de championnat au compteur.Si Yan Valery ne fait pas encore beaucoup parler de lui en Premier League, son nom est déjà sur toutes les lèvres à Southampton . Arrivé à St Mary à l’âge de 16 ans, le jeune homme originaire de Champigny-sur-Marne est d'abord prié de s'épanouir chez les U18. Trop petit pour lui. En U23 alors ? Il y est toujours aussi à l'étroit. Alors l’entraîneur des pros Mark Hugues n’hésite pas à appeler le latéral droit en équipe première, pas pour combler les trous mais pour lui faire connaître un baptême du feu de tous les dangers : en le lançant d’entrée contre Manchester United (2-2) en Premier League, le 1décembre dernier.La suite ? Un avenir qui apparaît barré par la présence à son poste du Portugais Cedric Soares, champion d'Europe de son état. Mais la première de Valery ne sera pas sans lendemain, grâce à un petit coup du pouce du destin avec la blessure de Cedric. Une aubaine pour le Français, qui s’infiltre dans le onze juste avant le crucial Boxing Day pour ne plus le quitter depuis. Son concurrent comprend qu’il vient de se faire griller par un jeune louveteau de même pas 20 ans, au point de se résoudre à un départ en prêt cet hiver.L’ascension éclaire de Yan Valery n’était pourtant pas programmée aussi tôt. Au Champigny FC 94, son club natal où il a évolué entre ses 9 et ses 14 ans, on se remémore un gamin au fort potentiel mais pas surdoué au point d’éclipser ses jeunes partenaires. «, glisse Jayce Philippe , son coéquipier de toujours en Val-de-Marne.» .Le jeune joueur d’1,80 m - «» , rigole son ancien entraîneur à Champigny Widdy Gatibelza - présente pourtant déjà un atout de charme : son profil, «» selon l’actuel coach des U17 du club de Val-et-Marne. «» . Son poste est alors tout trouvé : latéral droit. «» . Dominique Youfeigane (19 ans), aujourd'hui gardien du groupe pro de Guingamp , lui décelait également «» ainsi qu’un «» peu commun. «» , rigole celui qui a été le coéquipier de Valery en U15.Des qualités qui tapent dans l’oeil de Patrick Rampillon , directeur du centre de formation de Rennes en 2013. Aujourd'hui retraité, c'est lui qui a poussé pour attirer dans ses filets le jeune talent alors âgé de 14 ans. «» .Un épisode de deux ans en Bretagne où le Franco-Tunisien apprend aussi à gérer la distance avec les siens. «» , certifiait Valery dans une interview à Foot Tunisie Et si l’international français U18 étonne aujourd’hui ses anciens compagnons par sa maturité, il n’en a pas toujours été ainsi. «» , avouait le joueur lui-même à. Et même à l’entraînement, ce blagueur «» (dixit Widdy Gatibelza) manque parfois d’implication à Champigny. «» , assure Jayce Philippe Couvé depuis trois ans à Southampton dans l’un des centres de formation les plus fameux du Royaume, sans concurrence depuis le départ de Cedric et cocooné par un entraîneur fan des jeunes, le jeune Yan a toutes les cartes en main pour poursuivre son développement à St Mary. Pour cela, il lui faudra apprendre à canaliser une énergie qui lui a valu d’être exclu en première période contre Leicester , se libérer offensivement et soigner ses stats (0,3 centre par match, aucune passe décisive, 62% de passes réussies). Mais aussi éviter tout excès de confiance. «» , avertit Widdy Gatibelza. Ce samedi après-midi, il pourrait avoir son compatriote Anthony Martial en face de lui. Rien de bien effrayant quand on mange du Hazard au petit-déjeuner.