Xhaka en route pour le Hertha Berlin ?

AAF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Divorce inévitable ?Deux mois tout juste après sa sortie sous les sifflets contre Crystal Palace et sa réaction d'humeur longuement discutée , Granit Xhaka semble plus que jamais sur le pas de la porte d'Arsenal, valise prête, n'attendant plus que le top départ pour se barrer le plus loin possible. Si le nouvel entraîneur desMikel Arteta a confié - et insisté - l'adorer et compter sur lui, les plans du milieu suisse, mal aimé du côté de Londres, semblent tout autres.Dans une interview accordée au média suisse Blick , son agent José Noguera Rodriguez a évoqué sans détour l'intérêt très concret d'un club : le Hertha Berlin. «, assure-t-il.» Toujours selon, le Hertha aurait d'ores et déjà transmis une offre écrite de 25 millions d'euros auxXhaka est l'une des quelques grosses pistes activées par le Hertha Berlin pour le mercato d'hiver, qui sera sans doute agité pour le club de la capitale allemande. Arrivé dans l'actionnariat du Hertha cet été, le businessman allemand Lars Windhorst, qui possède désormais 49,9% des parts du club, a affirmé à plusieurs reprises son envie d'investir massivement pour bâtir une équipe compétitive, capable de résultats à court terme. Après la nomination de Jürgen Klinsmann au poste d'entraîneur, leJulian Draxler faisait également partie des pistes évoquées récemment, tout comme leMario Götze ou le jeune Américain du FC Barcelone Konrad de la Fuente.C'est vrai que ça commence à faire une belle petite équipe.