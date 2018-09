Xavier Monnier : « Pape Diouf est fasciné par sa propre intelligence »

Xavier Monnier est connu pour trois choses : avoir fait tomber Pape Diouf de sa présidence, révélé le contenu des gardes à vue de Vincent Labrune en 2014, et donné « Marseille » comme troisième prénom à son fils. Avant cela, le journaliste est surtout proche du milieu marseillais comme personne et auteur de deux plongées dans la citée phocéenne : Marseille, ma ville et Les nouveaux parrains de Marseille. Bref, un type qui a plus d'ennemis que la moyenne.

Propos recueillis par Théo Denmat

C’était une grande blague avec mes potes, on se disait que notre but, ce serait d’accéder à la présidence de l’OM. Et puis un jour, c’était entre Bouchet et Dassier, il y avait des discussions, ils ne savaient pas trop qui prendre. Je discute avec Labrune et je lui dis : «» C’était une blague, évidemment. Il m’a regardé et il a dit : «Je suis entré derrière le rideau quand j’ai commencé à travailler comme journaliste. J’ai commencé à proposer des sujets côté banditisme, parce que c’était amusant. Côté politique aussi... et naturellement, ça m’a amené à connaître des gens et avoir des infos sur ce qui se passait à l’OM. Parce que tout ce petit monde se retrouve au Vélodrome, gravite autour du stade. Pas simplement pour faire des affaires, mais parce que c’est un symbole de la ville. Et les symboles de la ville, tout le monde essaye de les accaparer. Donc par la voie politique puis judiciaire, je suis rentré à l’OM.Le nombre de discussions qu’il peut y avoir dans les tribunes présidentielles oui, c’est assez impressionnant. Que ce soit l’OM ou le Vélodrome, c’est un concentré de Marseille. Il n’y a qu’à voir les problématiques actuelles autour de la question du stade, du BTP et autres, pour retrouver du politique, du financier... Pas encore de grand banditisme, mais peut-être qu’on en retrouvera. Pendant un moment, la sécurité du stade était quand même gérée par une société qui s’appelle « Alba Sécurité » , et qui appartenait à la femme de Bernard Barresi, un type en cavale. Donc il y a des liens qui se retrouvent, si tu veux. Disons que l’OM est à la croisée de beaucoup de chemins à Marseille.Côtoyé c’est un grand terme, mais disons que je l’ai rencontré, oui.Non.Oui, mais ça, c’était plutôt paternaliste. Il dit de faire attention avec les autres, pas avec lui. Non, Jean-Luc Barresi, c’est quelqu’un de très impressionnant. J’ai rencontré peu de gens qui avaient un tel charisme. Je l’avoue hein, la première fois que je l’ai rencontré, je ne faisais pas le malin. Et les autres fois non plus, on ne fait jamais le malin avec Jean-Luc Barresi. Mais quand j’ai des question à lui poser, je lui pose.C’est pas une montagne, mais il a une bonne carrure de troisième ligne. Il a fait du rugby. Moi, j’ai fait du handball et j’étais ailier, en jeunes. Je suis un peu crevette par rapport à lui.C’est qui beaucoup ?Oui, oui. C’est-à-dire que moi, contrairement à beaucoup d’autres...J’ai eu des rapports très très conflictuels avec Pape Diouf pendant un moment. On a même une vidéo où il m’insulte, il me traite de «» , ce qui m’a plutôt fait marrer.Pape Diouf, c’est quelqu’un de très intelligent, et qui est fasciné par sa propre intelligence. J’ai été assez taquin avec cela, tout en enquêtant sur lui. Sur son conflit avec l’actionnaire, avec Labrune, Gerets... J’estime que j’ai fait un boulot normal de journaliste, qui ne prenait donc pas pour argent comptant ce qu'il racontait. Après, c’est aussi le plus grand président que l’OM ait connu depuis Bernard Tapie. Le plus charismatique, et celui qui avait la meilleure cote de popularité. Mais Pape Diouf a quand même raconté des trucs qui étaient des craques. Et moi, c’est vrai, j’expliquais que c’était des craques. Est-ce que ça a contribué à sa chute ? Sans doute. Mais mon rêve n’était pas de faire tomber Pape Diouf.Oui, mais comme tous se font engloutir ! Depuis toujours. Que ce soit Roussier, Bouchet, Dassier, Diouf... Quand on devient président de l’OM, ce qui se passe depuis Tapie, c’est qu’on se prend pour le roi du monde. Tout le monde vous parle, veut vous faire la bise. Alors selon votre colonne vertébrale, vous dégoupillez plus ou moins vite. Ça peut quand même aller très loin. Je veux dire, Pape Diouf a quand même cru qu’il pouvait être maire de Marseille. Et il s’est présenté aux municipales.Ce qui est intéressant, pour en avoir discuté avec les dirigeants actuels de l’OM, c’est qu’ils disent : «» Ils croient que quelqu’un va se présenter aux municipales, ils ont peur de l’influence de l’OM.J’ai eu de bons rapports avec Vincent Labrune, mais je me suis aussi très souvent engueulé avec lui. Quand je sors l’intégralité de son audition et de l’audition de Margarita Louis-Dreyfus dans, bon...d'association de malfaiteurs, extorsions de fonds et blanchiment en bande organiséeAutant vous dire qu’il n’a pas forcément apprécié. C’était pareil avec José Anigo. Je m’entendais plutôt bien, mais mon travail était clair : on discute, mais le jour où j’ai des trucs à sortir sur toi, je les sors. Parce que c’est mon boulot. Je ne suis pas l’ennemi des gens. Avec Jean-Luc Barresi aussi, je me suis engueulé. Puis après, on s’est reparlé.Le businessman à l’américaine. Il a été formé par les Américains, et pour l’instant, ça file droit. C’est pas forcément très empathique, mais c’est quelqu’un qui applique un business plan qui a été validé par McCourt. On l’a vu avec les Yankees : Eyraud, quand il a décidé de couper, il coupe. On avance. C’est un président d’entreprise qui ne se croit pas spécialiste du football. En tout cas, pas du terrain. Que ce soit Diouf ou Labrune, ils s’intéressaient à ce qui se passait dans le vestiaire. Ils ne faisaient pas les compositions d’équipe, mais «» Eyraud, ce n’est pas son truc.Ça, j’en sais rien. Mais évidemment qu’il soutient son équipe. Et il peut être très cassant quand il soutient son équipe. Comme un chef d’entreprise défend son client, lui, il défend son entreprise. L’OM c’est une marque, l’équipe c’est son fanion, et il faut la défendre coûte que coûte. Les critiques venues de l’extérieur ne sont pas forcément les bienvenues.C’est une figure qui est très intéressante, parce que derrière toutes lesil y a des rouages, des compromis. Peut-être des compromissions. Et ça, ça n’a jamais été traité, même siavait sorti quelques trucs sur lui, et il les avait pourris, menacés... Après, ce qui est amusant, c’est de voir ce que sera l’après-Aulas. Apparemment, il va former son fils. Or, dans tous les régimes où l’on a vu un fils hériter de l’empire de son père, cela ne s’est pas forcément bien passé.Pour écrire un livre, il faut avoir de l’envie. L’envie d’y passer des mois et des mois. Est-ce que j’ai envie de passer des mois et des mois avec Aulas ? Ce n’est pas quelque chose qui me fait fantasmer. Mais une longue enquête oui, rien que pour une chose : qui est-ce qui ramène Aulas dans le foot ? C’est Tapie. Il y a quand même des parrainages qui sont moins sulfureux.C’est impressionnant : quand tu écris des livres, ils ne sont pas cités par. Et pour une affaire comme ça, t’es cité par toute la presse. Ça en dit quand même beaucoup sur le système médiatique français. Bref, j’ai fait des recherches dans l’histoire, des noms de gens qui s’appelaient Marseille dès le XIXsiècle, notamment pendant la période révolutionnaire, où il y a même un procureur de Marseille qui a baptisé son fils Marseille. C’était aussi une tradition en Provence, que les hommes politiques donnent à leur enfant le prénom de la ville où ils étaient élus, comme «» , par exemple. Donc j’ai ressorti les archives, et ils ont accepté très gentiment.Disons qu’on discutait avec ma femme de l’un des prénoms possibles, et l’on voulait Onken, en rapport à ses origines africaines. Mais on hésitait à le mettre comme premier ou deuxième prénom. Quand je me suis rendu compte que c’était «» je lui ai dit : «» Mais elle ne l’a découvert qu’après.