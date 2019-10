Xavier Dupont de Ligonnès : dix ans de foot français pour un aveu ?

Le Parisien a lâché ce soir l'info de l'année : Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé en Écosse. L'un des plus grands mystères judiciaires de la décennie pourrait donc connaître enfin, sinon son épilogue, au moins un début d'éclaircissement. Sans savoir grand-chose pour le moment de la cavale de ce personnage énigmatique, soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille, le foot français qu'il a laissé derrière lui, comme le pays où il était si activement recherché, a bien changé depuis. Et on se doute que les policiers, actuellement en route vers la capitale écossaise, et qui vont probablement interroger un mur, sauront éventuellement s'en servir pour le faire craquer.

1

Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

M. Xavier Dupont de Ligonnès,Vous avez peut-être changé de visage et de vie, sachez que vous n'êtes pas le seul. Quand vous avez choisi de lâchement disparaître plutôt que de répondre aux légitimes questions des enquêteurs à la suite du massacre de votre famille, le LOSC entraîné par Rudi Garcia qui, je vous épargne le suspense, a depuis traîné sa mauvaise foi du côté de Rome et Marseille, s'apprêtait à fêter son titre et le PSG n'arrivait pas à décrocher la Ligue des champions. Tout ça pendant que Sochaux, depuis abandonné par Peugeot, talonnait les Parisiens, et Arles-Avignon accompagnait Monaco en Ligue 2. Êtes-vous prêt a entendre la vérité ? Peut-être trouverez-vous de quoi sonder votre âme ?Commençons par les bonnes nouvelles. Les Bleus étaient à l'agonie. Après Knysna, dont vous n'avez certainement, comme nous tous, qu'un vague souvenir, Didier Deschamps a repris la sélection nationale en main. À force d'abnégation, de sens du sacrifice, d'austérité dans le jeu, il a réussi a mettre une deuxième étoile sur le maillot de nos footballeurs, conquise de haute lutte en Russie. Le catholique pratiquant que vous étiez au moment où Dieu vous a perdu sur son radar n'y puise-t-il pas de quoi nourrir sa mauvaise conscience ? Vous avez quitté un foot qui s'étripe, s'insulte, cherche des traîtres. Désormais il est poli, courtois et s'excuse toutes les deux phrases.Peut-être imaginez-vous votre sort peu enviable aujourd'hui. Plus de huit ans clandestin certes, mais libre, sans être jugé ni à devoir rendre des comptes. Sachez que des joueurs ont été exclus de l'équipe de France sans avoir été condamnés, juste pour une mise en accusation dans une sombre affaire de sextape. Non je ne l'ai pas pour vous la montrer. Karim Benzema, le petit Lyonnais qui désormais régale du côté de Madrid, a été banni des Bleus. Quant à Michel Platini, qui n'est pas devenu le boss de la FIFA comme prévu, il a purgé une longue peine d'exclusion du « foot mondial » pour des suspicions dont il a été majoritairement blanchi. Et puis, pour tout vous dire, il y a presque pire. De nos jours, un supporter se retrouve interdit de stade pour un fumi ou une mauvaise écharpe, jusqu'à deux ans. Mais vous n'auriez jamais osé faire cela, vous ?Rien ne se passe forcément comme prévu, que voulez-vous. Aucun crime n'est parfait, aucun plan n'est infaillible. Le Brésil a organisé une Coupe du monde à domicile, il y a pris l'humiliation de son histoire contre l'Allemagne qui allait triompher en finale contre les Pays-bas, qui n'ont, oui, toujours pas gagné de Coupe du monde. Vous voyez où je veux en venir ?Vous n'aviez pas la bosse des affaires. Dans le foot, l'argent a quelque peu changé d'orientation, vous l'auriez senti ? Le vent d'Orient souffle fort dorénavant. Il vient du Qatar, qui va organiser la Coupe du monde en 2022. Une blague ? Non non. On vous aurait bien cherché là-bas, dans un pays où il est possible du faire du business si facilement sur la sueur (voire pire) des travailleurs sans avoir de compte à rendre. Toutefois, on vous voyait mal vous fondre dans l'ambiance. Il reste la Chine, où les joueurs ou entraîneurs s’extradent pour gagner leur vie ou finir leur carrière. Un exil doré. Tout à fait votre truc. OK, il faut bosser un peu sans être vraiment payé en temps et en heure. Vous aviez de gros besoins, je crois me souvenir ?Ah, et j'oubliais... Le PSG avait battu Barcelone 4-0 chez lui. Il avait vaincu Manchester United 2-0 à Old Trafford. Nous avions attendu toute notre vie qu'un club français puisse réaliser pareil exploit, non ? Un club certes enrichi par les millions qataris, et avec désormais pléthore de stars qui lui assurent de régner sur la Ligue 1. Figurez-vous qu'il a été éliminé à chaque fois, une première statistique. Tout arrive. Bien mal acquis. Vous connaissez la suite, non ?Il s'appelait Brice Taton, il est mort voici dix ans, tué, plutôt lynché, par des hooligans serbes du Partizan Belgrade. Cela doit vous dire quelque chose aussi non ? Le principal responsable a finalement pris seulement dix ans l'an dernier. Votre sort vous semble toujours aussi injuste ? Pensez-y devant le juge.Bien à vous,