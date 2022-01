Xavi : « Soit Ousmane prolonge, soit il part cet hiver »

Xavi: ❝La situation de Dembélé est compliquée. S'il ne prolonge pas, il faudra trouver une solution. Nous ne pouvons plus attendre.❞ pic.twitter.com/Hf7NuKpjtz — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 19, 2022

AEC

Il ne s’attendait à rien, mais il est quand même déçu.Libre en fin de saison, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone et Xavi s’impatiente., a prévenu son entraîneur, ce mercredi en conférence de presse.a-t-il poursuivi. Dans ce dossier qui dure depuis plusieurs semaines , Xavi a toujours soutenu publiquement le Français, mais il s’étonne de voir que la situation n’évolue pas :Toutefois, il semble exclure d’envoyer le joueur en tribunes s’il ne prolongeait pas : «» En cas de refus de l’ancien Rennais, le club n’a donc que deux options : chercher un transfert dès cet hiver pour limiter la casse et obtenir une indemnité ou alors rompre le contrat d’Ousmane Dembélé en lui donnant les six mois de salaire qu’il devait percevoir.Pas facile de signer quand on ne sait plus si on est gaucher ou droitier, aussi.