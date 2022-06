Xavi Simons plante le PSG et signe définitivement au PSV

Barcelona ⇢ Paris ⇢ Eindhoven The right step at the right moment.#TheXaviWay — PSV (@PSV) June 28, 2022

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le premier coup dur de l'ère Campos.Alors qu'il devait arriver au PSV Eindhoven en prêt, le milieu de terrain du PSG Xavi Simons s'est engagé librement dans le club néerlandais pour un contrat de cinq ans courant jusqu'en 2027. En fin de contrat avec le club parisien, le jeune de 19 ans devait initialement prolonger l'aventure avant de partir s'aguerrir un an dans son pays natal. Un camouflet que le PSV n'hésite pas à mettre en avant dans son communiqué :Le club affirme même que le joueur était présent à l'entraînement ce mardi et que plusieurs vidéos sortiront dans les prochains jours pour retracer son arrivée. Le directeur du football du club John de Jong pose tout sourire à côté de Xavi Simons et déclare :Le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano affirme que rien n'était signé concernant une prolongation entre le PSG et Simons, et que celui-ci a préféré rompre l'accord verbal.Le temps des paillettes est peut-être fini, mais pas celui du réservoir de mèmes.