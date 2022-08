Xavi Simons affole les stats en Eredivisie

BG

Pas mal ce petit jeune.Arrivé récemment en prêt au PSV Eindhoven en provenance du Paris-Saint-Germain, Xavi Simons fait beaucoup parler de lui depuis hier soir. Avec deux buts en moins de 30 minutes, l’ancien milieu du FC Barcelone a été un des principaux artisans de la fessée administrée par son club à l'Excelsior Rotterdam, sur leur pelouse qui plus est (1-6).Si le PSV Eindhoven fait grise mine en compétition européenne après leur récente élimination en barrages contre les Glasgow Rangers, les sourires sont de sortie en championnat. Les hommes de Ruud Van Nistelrooy en sont à 3 matchs gagnés en 3 rencontres disputées, et ils le doivent en partie à leur homme à tout faire de 19 ans, auteur de ses 3e et 4e buts de la saison en championnat. Déjà. Additionnez à cela 2 passes décisives et vous avez un Xavi Simons décisif 6 fois en 3 rencontres, tout simplement un record au XXIe siècle en Eredivisie.